Polonahá Pamela Andersonová budí majitele iPhonu

Andersonová ve svém Wakey Wakey začíná eroticky dráždivým vybízením, aby se pánové jako jejich penis po ránu rychle postavili a vše doplňuje video s Pamelou v posteli.

Převaluje se sem a tam ve spodním prádle Agent Provocateur a drží se přitom za svá objemná ňadra.

"Vždycky jsem měla problém vyhnat chlapy z postele, takže vám nemůžu slíbit, že to bude fungovat. Moc ráda ale lidem ledasco zvedám, takže jsem nemohla tomuto projektu odolat," vtipkovala Pamela při hovoru o aplikaci.

Herečce snad tento počin pomůže trochu z dluhů, které si nadělala u kalifornskému finančního úřadu. Tomu má zaplatit v přepočtu 9 milionů korun.

Kromě toho ji žaluje newyorská společnost Maggy London International, kvůli její řadě oděvů A*Muse. Oděvní firma má prý totiž od roku 2002 v USA registrovánu značku Muse a Andersonová poškozuje a zneužívá jejich jméno.

Dluží prý i za renovaci svého domu. "No trochu jsem se vlastní chybou dostala do problémů, ale je to teď moje priorita," komentovala svou finanční situaci Andersonová pro britský Daily Star.