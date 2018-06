Polonahá modelka Alessandra Ambrosio okouzlila i hudební časopis

"Je to velice vzácné, aby se modelka dostala na titulní stránku časopisu Rolling Stone. Gisele (Bündchenová) byla poslední, která tam byla. Do nynějška se to podařilo jen čtyřem supermodelkám," vysvětlila šestadvacetiletá Alessandra, která si úspěšně vydělává jako "tělo" spodního prádla Victoria's Secret po boku Karoliny Kurkové nebo třeba Heidi Klumové.

Ambrosio oslnil svět módy ve chvíli, kdy viděla snímek Karen Mulderové na titulní stránce časopisu. Od té doby si šla cílevědomě za svým, ve dvanácti letech se přihlásila do školy modelek a v patnácti už za sebou měla svoji první přehlídku. Její kariéru ale rozjelo vítězství v brazilském klání soutěže Elite Model Look. Focení pro časopis Elle a kontrakt s firmou Guess ji poté zařadilo mezi "horké zboží" světových krásek a následovaly smlouvy například s Diorem, Armanim nebo Christianem Lacroix.

Od roku 2004 je jedním z "andíků" v kampaních na spodní prádlo Victoria's Secret. Její osobní život první stránky ale neplní a její příběh popírá i zvěsti o velké rivalitě mezi modelkami. Když totiž poprvé přijela do New Yorku, bydlela v bytě, který jí půjčila právě Gisele Bündchenová. Další brazilská krasavice Adriana Lima jí pomáhala s angličtinou.

Brazilská mutace časopisu Rolling Stone uveřejnila i peprné video z focení. Pohled na Alessandru předvádějící se před objektivem jen v džínových kraťáskách jistě potěší nejednoho hudebního fanouška.