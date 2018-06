Polonahá Kristelová slavila s dvěma muži v bazénu

K pražskému hotelu Marriot nejprve přijela v limuzíně jako dáma, krásně nalíčená, učesaná a oblečená v sexy šatičkách, navíc v doprovodu Sámera Issy. Záhy byla ovšem zmáchaná, s rozmazanýma očima, zplihlými vlasy a rozvázanou podprsenkou. "Dobří kamarádi" Daniel Holovský a Karel Frýd ji totiž hodili do bazénu hotelového fitka a navíc se pokoušeli Katce svléknout horní díl plavek.

Hůř na tom byl Sámer Issa. Ten totiž zrovna držel Kristelovou v náručí a nestačil se převléknout a ani si zout boty. Pro Sámera se naštěstí našlo suché oblečení i boty, a tak to oba vzali s humorem.



Čtvrt milionu, to je dárek!

Kristelová měla ještě jeden důvod, proč se usmívat. Za to, že se stala tváří firmy Teiko, která vyrábí luxusní koupelny, a za kampaň pro ni, dostala čtvrt milionu korun. Navrch od moderátora neformální tiskové konference slavnostně oznamující tento fakt, Bořka Slezáčka, dostala do vířivky krásné společníky - skoro nahého mistra světa v kickboxu Daniela Holovského a Karla Frýda, bývalé účastníky reality show VyVolení a Big Brother.

Katka si předpremiéru oslavy narozenin, které má 23. listopadu, opravdu užila. Ještě že její přítel Lukáš Filip odjel hrát na půl roku hokej do zahraničí a neviděl to. Kdyby se mu něco přece jen doneslo, může se zkusit vymluvit na to, že za všechno může Slezáček. „Pořádně se koukej, něco takového dlouho neuvidíš,“ vybízel ji totiž se smíchem.