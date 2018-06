Polívkovy dcery láká divadlo

Na Letné představí Vendula Prager, jejímž skutečným otcem je textař Zdeněk Rytíř, cirkus Grimm francouzské Compagnie Cahin-Caha.

"Ráda bych Bolka seznámila s jeho ředitelem, tanečníkem, mimem a klaunem Danielem Gulkem a samozřejmě by mě moc potěšilo, kdyby mě podpořil a přišel se podívat na premiéru mého představení. Byl by můj čestný host. Bolek totiž může za celou moji dráhu. To on mě poslal do školy pohybového divadla Jaquesa Lecoqua v Paříži," vypráví Vendula a vzpomíná na dětství prožité vedle mima, herce a klauna.

"Bolek k nám přišel do rodiny, když mi bylo sedm let. Hrávali jsme si na rytíře. Připomíná mi to vždy, když se vidíme, prý jestli se pamatuju. Samozřejmě, že ano. Byla to naše oblíbená hra. Pokaždé, když odjížděl, dělali jsme, jako že vyráží do boje," vzpomíná. "On vždycky volal: 'My se vrátíme!' a já:' My ti nevěříme!'" dodává.

Po nějakém čase se Bolkovi a Evelyně narodila dcera Anna. Dnes je jí pětadvacet a je také herečkou. Poprvé se ve filmu představila ve snímku Bolero, navíc po boku svého otce Bolka Polívky.

Na divadelních prknech se s ním poprvé setkala v sobotu 31. července na farmě v Olšanech u Brna, kde u příležitosti Bolkových pětapadesátin sehráli představení Variace na chlast.

Anna studovala v Paříži stejnou školu jako Vendula, která ji k tomu kdysi přemluvila. "Máme spolu opravdu hezký vztah a máme se moc rády," říká Vendula Prager, která ve Francii žila několik let a také se tam provdala.