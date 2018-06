Polívková si zkusila modeling, na molo přišla se sádrou na ruce

"Lezla jsem na jeviště a nějak to nevyšlo," smála se Anna Polívková, která se netradiční role modelky ujala vedle Andrey Kerestéšové, Michaely Maurerové či Štěpánky Duchkové. Jako molo jim posloužila luxusní lodní restauraci kotvící u pražského Mánesova mostu.

Konala se zde přehlídka nové kolekce značky Halens, kterou kromě profesionálních modelek předvedly také známé české ženy - herečky, moderátorky a také jedna hudebnice Dasha.

Andrea Kerestešová Dasha

Letošní kolekce se inspiruje stylem seriálu Sex ve městě, šedesátými léty i vojenským stylem.

Nebezpečně vysoké boty

"Zatímco modelky mají naučené pózy, u hereček je to jiné. Ty vás překvapí," popsal módní specialista Dušan Chrástek před přehlídkou, kterou on sám připravil podle svých slov od a až do zet a prý s láskou. A ony "neprofesionální" modelky jeho slova potvrdily.

Byly totiž nejen krásné, ale navíc i osobité. "Držte nám palce, hlavně mně a Štěpánce Duchkové, protože my máme zaručeně ty nejvyšší boty," popsala moderátorka Klára Doležalová a narážela tak na nebezpečně vysoké a nebezpečně ostře modré boty, které však moderátorka nakonec dokázala s grácií ovládnout.

Dasha, Anna Polívková, Andrea Kerestešová, Štěpánka Duchková a Michaela Maurerová

"Největším překvapením je pro mědříve spíše stydlivá dcera Natálka, která se nyní sama nabídla, že se mnou půjde jako modelka," svěřila se Klára Doležalová, zatímco její dcera v růžových punčochách trochu stydlivě mžourala do blesků fotografů.

"Nejvíc mě bavilo oblékat Andreu Kerestéšovou. Je to totiž takový chameleon,“ přiznal stylista Dušan Chrástek.