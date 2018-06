Polívka s Liškou jsou pro každou špatnou, sprchují se čokoládou

"Na každé představení budeme muset spotřebovat dva a půl kilogramu bílého jogurtu a kakaa. Ale pozor, nechtěl jsem, aby zapáchalo, takže se muselo koupit pravé holandské kakao," řekl iDNES.cz Polívka, jehož divadelní Český lev si odbyl premiéru v pražském Divadle Kalich.

Český lev si dal za úkol provést diváky světem filmových hvězd a ukázat jim, jak to vypadá během vyhlašování prestižních cen, když se na místě sejdou filmaři, umělci i jiné známé osobnosti, které televizní kamery během přímého přenosu obvykle zabírají.

"Přišlo mi škoda některé impulsy, nálady vynechat, protože vím, co se tam všechno děje, a my se v našem představení snažíme domýšlet, co všechno by se ještě mohlo dít," vysvětluje Polívka, který se v roli moderátora představuje společně s kolegou Pavlem Liškou.

V představení Český lev hraje i Petr Vachler

Vtipný čokoládový moment přichází na řadu v závěru představení, jelikož by se herci nestihli převléci. Celou hru táhnou až na výjimky sami. Tedy i s duchovním otcem předávání tuzemských filmových ocenění Petrem Vachlerem, s nímž jsou podepsáni pod scénářem nového představení.

"Když mi to Polívka poprvé zavolal, byl to šok. Stát vedle něj a Lišky na jevišti je jako sedět na startu formule 1 v tříkolce, takže jsem se nejdřív vyděsil. Ale pak jsem si řekl, že život je příliš krátký na to, abych mohl takovou zkušeností pohrdnout," vysvětlil již dřív MF DNES Vachler, známý vegetarián, jehož oblíbené, čistě bezmasé pokrmy, nebudou chybět ani po skončení divadelního Českého lva.

Mezi jedny z nejvydařenějších momentů představení patří z přímých přenosů známé videoukázky, v nichž se oba herci pořádně vyřádili. Pomyslně si totiž "zahráli" ve filmech, ve kterých nikdy spolu nehráli.

Jaký rozměr by dostal veleúspěšný Kolja, kdyby si Svěráka hrál Polívka a malého chlapce ztvárnil Liška? A jak by se hrálo Anně Polívkové v Účastnících zájezdu, kdyby roli poněkud úchylného šnorchlujícího spoluobčana převzal její otec? Názor si udělejte sami, ale bránice si předem promasírujte.

První repríza inscenace Český lev po premiéře se v Divadle Kalich odehraje 13. ledna 2011.