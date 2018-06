Polívka plodí novou hereckou generaci

Bolek nyní nějaký čas pobývá v Praze, kde natáčí novou komedii Jana Hřebejka U mě dobrý, a proto se s ním z jeho Valašského královský do metropole přesunula i jeho rodina. "Tuhle se za mnou přišli podívat na plac a hned si ve filmu zahráli. Oba kluci, Marcelka i s naší dcerkou ještě v bříšku," prozradil Bolek iDNES.cz. Hřebejk je už pomalu proslulý využíváním svých přátel a kamarádů neherců do menších rolí či do komparzu a nyní tedy svou první filmovou roličku dostala celá současná Bolkova rozrůstající se rodinka. "O honoráři ale řeč nebyla," krčí rameny Bolek.Zatím se v herectví potatila jen dcera Anička ze vztahu s herečkou Evelynou Steimarovou, která dokonce, stejně jako kdysi táta, putovala po světě za divadlem. Nyní vše, co po něm podědila, můžeme zkontrolovat v nové řadě seriálu Ordinace v růžové zahradě. Bolkova nejstarší dcera Kamila (z prvního manželství) přičichla k herectví jen z dálky, ale přeci jen trochu, protože je z ní úspěšná divadelní kostýmní výtvarnice. Zato syn Vladimír z manželství s herečkou Chantal Poullain po rodičích nadšení pro komediantství nezdědil: "Do divadla chodím jen, když tam hrají moji rodiče. Jinak mě herectví moc nezajímá," svěřil se před časem.Bolek hraje v Hřebejkově filmu už poněkolikáté. Doufá, že i nyní půjde o kasovní trhák, i když to se samozřejmě nikdy předem nedá předpokládat. Na pražském libeňském ostrově, kde se příběh filmu U mě dobrý z velké části natáčí, s údivem obdivoval skrytou zahrádkářskou kolonii. Sám má ovšem na Valašsku podstatně větší lán pozemku než místní skromní zahrádkáři. "Tam můžu postavit i cirkus," usmívá se. Právě po jeho farmě v Olšanech se mu v Praze trochu stýská. "Když hraju divadlo v Brně, stýská se mi po Praze, když jsem doma v Olšanech tak po přátelích v Praze a teď tady zase po domově, ale to je normální," uzavírá.