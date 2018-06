Polívka: Jsem pouhý přítel opilosti

Pátrání po obřím zadku

Nemám moc rád anekdoty

Být krásným starcem

Bolek Polívka

Mistr české komedie se narodil 31. července 1949 ve Vizovicích na Moravě. Jeho tatínek, který byl zapálený ochotník, přivedl syna k divadlu, takže "ve Vizovicích jsem byl slavný už v osmi". Vystudoval herectví na JAMU, kde byli jeho spolužáky i Jiří Bartoška a Karel Heřmánek. Už na škole začal dělat pantomimu. Spolupracoval s Borisem Hybnerem a Ctiborem Turbou, pak se stal členem Divadla na provázku, nyní má v Brně vlastní Divadlo Bolka Polívky. K jeho nejslavnějším inscenacím ze 70. a 80. let patří Am a Ea, Pezza versus Čorba, Trosečník, Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho, Poslední leč, Šašek a královna. Pro film ho objevila režisérka Věra Chytilová (Kalamita, Šašek a královna, Dědictví aneb Kurvahošigutntag, Vyhnání z ráje), teď už patří spíš do "party" Jana Hřebejka (Musíme si pomáhat, Pelíšky, Pupendo). Má tři děti - dcery Annu, Kamilu a syna Vladimíra, jehož maminkou je herečka Chantal Poullain. S ní se Polívka nedávno rozvedl. Posledních dvanáct let žije na farmě v Olšanech u Brna.

Myslím, že to je častý úkaz - hloubavý člověk uniká sám před sebou k opilosti, drogám nebo k nějakému bohémskému pojetí života. Hledá azyl. A já bych rád byl tím opilcem, za kterého se vydávám a za něhož jsem považován, ale v opilosti se bohužel těžko hraje, vymýšlí, vstává v natáčecí dny v šest hodin ráno... Takže se zeptejte třeba Honzy Hřebejka anebo mého pobratima Jirky Pechy a ti vám to potvrdí - nejsem zase takový opilec, jakým bych chtěl být.Ale já to myslím vážně, protože opilost, když je regulovaná a umí se s ní zacházet, je velmi osvěživá věc a člověk se při ní dostává do poloh, v nichž by se střízlivý neocitl. I když... Na druhou stranu vidím třeba Jarka Nohavicu, Borise Hybnera nebo Tomáše Hanáka, kteří důsledně přestali pít a najednou zjistili, kolik mají času. Takže někdy je představa opilosti jako múzy falešná, protože za střízliva se člověk prohlodá k básni stejně, jako by se k ní prohlodal v té opilosti.Za všechny budu jmenovat básníky Mikuláška nebo Skácela, ty provázelo víno celý život a oba měli obrovský humor. Třeba Mikulášek (nasazuje křaplavý, nepříjemný hlas): "Svou podstatou jsem lev. Nemohu ovšem pít, žrát a milovat současně. Žeru jednou denně - když ulovím," jo, třeba tohle nám říkával v hospodě. Takže bych tuhle bezvýznamnou kapitolku uzavřel tím, že jsem přítelem a ochráncem opilosti, ale ne opilcem.Hrát za střízliva opilce je při jisté dávce nadání a zkušenosti docela snadné, ale opilej hrát střízlivého, to je skoro nemožné. Třeba na mně by to bylo poznat.Teď jsem mu dával výchovnou historku o synovi mého známého, který se chytl nějaké party, ukradli motorku, prodali ji, aby měli na světské požitky, a i když je mu jen patnáct, možná půjde bručet. A ten můj Vladimír na to říká: Tato, mně už puberta začala a su hodný...Nenápadně. Nevyznával takové ty diskuse "teď si sednem a něco si řekneme". Vzpomínám, jak... (Bolek Polívka teď začíná zpívat píseň připomínající blues.) "Není to dávno, co má brada byla holá, když tu náhle přišel vous, malý a zrzavý..." Tenkrát mě tatínek vzal do koupelny, kde měl takový ten holicí strojek, co se v něm ohnula žiletka, štětku na holení, tvář se musela napěnit... A najednou maminka otevřela dveře do koupelny: Co to tady děláte? Načež on jí řekl: Prosím tě, Boluško, tohle je jenom mezi náma.Upozornil mě, že se stávám mužem. Na tuhle intimní chvilku mezi mnou a otcem si často vzpomenu.Měli jsme v knihovně dílo S. K. Neumanna Dějiny ženy. Bylo dlouho schované, ale najednou začala být kniha vidět. Tak proč si ji nepůjčit? Bylo mi čtrnáct a prohlížel jsem si ty fantastické obrázky - rodící indiánskou ženu nebo černošskou dívku s elefantiázou zadku, což bylo zvlášť pozoruhodné - takový zadek jsem ještě v životě neviděl a marně po něm pátrám (vyprskává smíchy a objednává si druhé malé pivo).Nevím. Teď jsem koupil něco o pubertálním sexu, tak si to studuju a připomínám. Chtěl bych na synka zapůsobit, ale kdyby si teď přečetl v novinách jak, znal by moje metody. Odkopal bych se a to nemůžu.Jestli se mu ta hra bude zamlouvat, tak proč ne. Logické by to bylo, když je vlastně princem.Líbí. Nedávno jsme třeba byli v Kopřivnici na dětské show, kde jsem vždycky vítán jako král a pošlou pro mě vrtulník nebo letadlo. Taky letos jsme přiletěli, nastoupili do limuzíny po prezidentu Benešovi, pak nás pohostili hasiči, lidi nám mávali a Vladimír říká: Tati, oni tě mají opravdu rádi... Tahle královská mise ho bavila.Ježíšmarjá... Zakazovat? Já se furt řídím tou krásnou větou surrealistů "zakazuje se zakazovat", ta je skvělá. A mám víc štěstí na děti než ony na mě - všechny mají jiskřičku, úsměv a jsou vlastně i pracovité.Dobrý herec se pozná těžko, protože jsou lidi, kteří ještě na škole patřili k průměru, a teď jsou skvělí - třeba Karel Heřmánek se začal výrazněji projevovat až ve třetím ročníku, do té doby byl takový frajerský a zaťatý. No a z vynikajících studentů se zase kolikrát stávali ředitelé kulturních domů nebo inšpicienti.Nepochybuju o Pavlu Liškovi, že jo...Ne, to je inteligentní, velký člověk.Tohle neumím. Vidím pořád toho vrabce, kterého jsem sestřelil vzduchovkou, on se skutálel ze střechy a pak se doškubával k smrti, nebo jak jsem jako kluk střelil po kočce, můj šíp letěl poměrně daleko a zabodl se jí mezi přední pracky do trávy, ona udělala "au" a já byl rád, že jsem se netrefil... Od té doby nejsem lovcem, i když lukem pořád střílím dobře.To už je tři roky, kdy jsem u nás v olšanské hospodě vylil dvě piva na dvě hlavy. Ale spíš než bitka to byla jenom přeháňka, oni mě vytočili takovou tou bezostyšnou drzostí.Trošku jinak, řeknu to ve zkratce. "Krčmáři, dones nám dvě piva," žádali. A já se nepovažuju za krčmáře, jsem pouhý majitel - neobsluhuju ani nepočítám peníze. Oni pokračovali nějakou podobnou větou, a tak jsem jim řekl, 'ano pánové, hned to bude', přinesl jsem ty dvě piva a vylil jim je na kedlubny. Ale opravdu pořádně jsem dostal do držky v rodných Vizovicích, kde jsem dnes čestným občanem stejně jako partyzán major Murzin. Jednou jsem tam přijel na prázdniny a na koupališti seděli u ohně moji známí, vizovická mládež; bavili se, hráli na kytary a já na ně ze tmy začal pořvávat: T-t-to-to-to vám ide, vydával jsem se za traktoristu-provokatéra a najednou jeden vyskočil, šel po tom stínu, kterým jsem byl já, lupl mě po tlamě pěstí, já jsem padl, nohama se bránil, trochu ho pokopal, ale pak říkám: Neblbni, já su Bolek... A on: Já vím. Takže nešel dát do držky tomu stínu, ale mně. Tenkrát jsem to s tím humorem přehnal.Mám tam svou intelektuální posilovnu, takovou dřevěnou chloupku, do které se uchyluju ke knihám a muzice. Třeba teď jsem slyšel prvně novou desku šansonů od Michala Horáčka a Jardy Svobody - zpívá tam Ivana Chýlková nebo František Sagrado, a to jsou nádherné písně. A z knížek mám pořád rád tyhlety básně Ferlinghettiho, Krchovského...Ztraceno.Osvěžit si některé věci je určitě užitečné. Měl jsem třeba deník - z jedné strany bylo pozorování přírody, takové zápisy ve stylu Dvou divochů, a z druhé byly mé pokusy básnické. Měl jsem to ještě na koleji, ale Bartoška, Heřmánek a tahle naše partička to někde objevili a měli z toho neskonalou prdel - z obou stran. Kdyby třeba uznali moji ranou poezii a pozorování přírody jim připadalo směšné, tak bych to pochopil, naopak bych to možná taky pochopil, ale opravdu jsem byl podroben posměchu oboustrannému.Sem tam nějaký scénář, ale docela to umím oddalovat. Teď zase oddaluju, že mám napsat něco o Satinském do takového sborníku, a pořád to přežvýkávám jako tabák, abych nepsal lacinosti. Ale dneska jsem na to přišel. A víte, kdo mi nakonec pomohl? William Shakespeare.Julius Caesar. Tam je to krásně: Živly v něm byly tak smíšeny, že příroda mohla povstat a vzkřiknout - to byl muž! Tak od toho se odrazím.Lasica mi říkal, že si na Satinského vzpomene každý den několikrát a vždycky se usmívá. A kdyby po každém zůstalo tohle, tak by bylo krásně na světě. Nedávno jsem byl taky v Olšanech na vesnickém pohřbu, umřel velký kamarád a myslivec Jarda Střelec, byla tam kutálka a lidí, že tolik se státníkovi na pohřbu nesejde, střílela se slavnostní salva a bylo to přirozeně dojemné.Samozřejmě, spousta jich je duševně nesmírně bohatých, i když na druhou stranu... Někteří lidi si myslí, že když jsem ten komik, měli by mi vyprávět komické historky. A vyprávějí takové, které třeba viděli ve starém filmu, jako by je sami zažili. To nemám rád, stejně jako když mi někdo začne vyprávět prefabrikované anekdoty. Pointa je jasná většinou předem, a když někdo začne s tím "Znáš to, jak ten chlap, přišel..." tak to je konec.Tak třeba tuhle mi vyprávěl Lasica, že ji zná od Svěráka: Paní nakupuje v supermarketu a vezme si jen trošinku salámu, trošinku sýru, teď se rozhoduje mezi velkou a malou minerálkou, vezme tu malou, a přijde k ní pán: Jak vás tak pozoruju, vy žijete sama, viďte. A ona: Jak jste to poznal? - Jste příšerně ošklivá... To je krásně poučný.Zaplaťpánbůh docela dobře.Jak já říkám - dobrý, ušlechtilý a civilizovaný rozvod, to chce velkorysost muže a úsměv ženy.Já k tomu nic víc nemůžu říct (znovu se směje) - to jsem se uchýlil do politična, co?Spíš oddaluju ten okamžik, kdy se všechno oficializuje, kdy na nás společnost páchá takovou tu zabijačku svobody.Lidi jsou pak už jiní a ženy k tomu mají ještě větší sklon než my. To už je totiž ogárek začepený, vzniká jistota, z té taková knuta a z té potom mučení. Neříkám, že se už nikdy neožením, ale budu to oddalovat, seč mi síly budou stačit.V Neapoli? Neříkal jsem tenkrát, že na poli?Já mám hrozně rád Italy a jejich temperament, tak jsem to možná řekl. Ale teď, jak je krásné jaro, vzpomněl jsem si na šanson Jacquesa Brella Je těžké umřít na jaře (Bolek Polívka znovu zpívá, a to francouzsky). Takže klidně umřu v Neapoli, klidně na poli, ale hlavně ne na jaře.... jo, a zkušenost pomalu vítězí.Goethe říká, že krásný mladík je hříčka přírody, ale krásný stařec, to je umělecké dílo. Což nikoho moc neutěší, ale nebylo by špatné stát se krásným starcem. A představte si - já se jednou probudil ve slovenském hotelu a Slováci rádi soutěží v pití, ne? Probudil jsem se tam sám a měl jsem sedmdesát pět roků. Ztěžka jsem vstal, šoural se do koupelny, a už když jsem čural, srazil jsem to na sedmdesát. Pak jsem si umyl palici a najednou měl tak osmapadesát, vyčistil si zuby, zapnul televizi a už jsem se cítil dobře, na třiapadesát. Až o něco později jsem si uvědomil - kurňa, vždyť ty máš třiapadesát!