Politika je úžasné téma,

Před dvěma lety přibylo mezi českými talkmastery nové jméno. Rocker, poslanec, místopředseda ODA Michal Prokop uváděl na TV Prima zábavný pořad Nic ve zlým. Dělat talkshow tohoto typu je náročná práce - v zahraničí na "hvězdu", která takový pořad moderuje, dělají celé týmy lidí. V tuzemsku se to považuje za zbytečný přepych. Lidí schopných i v těchto podmínkách nabízet divákům pořady, které skutečně odpovídají formátu talkshow, je málo. Michal Prokop od nového roku na Primě skončil, ale už se poprvé představil v jiné talkshow v roli barmana baru Krásný ztráty v České televizi. Prokop kromě zaměstnání v televizním baru v současnosti také řídí projekt Praha 2000 - kulturní metropole Evropy, zpívá a stále se zajímá o politiku.* Proč pořady, které moderujete, nejsou vysílány živě?Ze začátku to byla z nouze ctnost, a pak se ukázalo, že díky předtáčení hosté říkají i věci, které by v živém pořadu neřekli. Když jsme začínali s Nic ve zlým a uvažovali o živém vysílání, řekl jsem si, že jsem v branži nováček, a proto začneme pro větší klid nejdříve předtáčet. Po roce jsem přišel na to, že síla Nic ve zlým spočívá právě ve faktu, že není vysílán živě. Hosté proto v sobě mají mnohem víc pohody a klidu a jsou otevřenější. Při živém vysílání mají zejména politici spoustu zábran. Když vědí, že to co řeknou nebo udělají, už nelze nijak opravit, chovají se jako v Sedmičce, V pravé poledne nebo v Partii, a to já nechci. Když jsme začali debatovat s Českou televizí, uvažovali jsme znovu, zda Krásný ztráty vysílat či nevysílat živě. Zatím jsme zvolili dosavadní formu a já si myslím, že šťastně. Pokud se mi to podaří, jednou se pokusím dělat živě vysílaný pořad, ale je to jiná práce.* Do jaké míry je podle vás pro diváka únosná politika v talkshow typu Nic ve zlým?Kdyby byla politika tak nezajímavá, jak se říká, tak by nebylo tolik lidí, kteří jsou naštvaní na politiky, kteří je posuzují a rozebírají. Zřejmě je to atraktivní téma a atraktivní divadlo. Já jsem přesvědčený, že politika je zajímavé a úžasné téma. Přistupuji k němu přes lidi, protože události se komentují v televizních debatách. Myslím, že politika není o nic horší než většina disciplín kolem nás, a lidé, co ji dělají, nejsou o nic lepší ani horší než ostatní.* Máte mezi talkmastery nějaký vzor?Nemám. Ani jsem se nevěnoval nějakému studiu. My jsme si pustili pár ukázek různých typů zahraničních pořadů, ale v podstatě se nedá nic nového vymyslet. Já jsem se nijak nepřipravoval, když jsme s Nic ve zlým začínali, neměl jsem v tomhle směru žádné zkušenosti, jedinými vklady byl zvyk veřejně vystupovat a osobní známost s většinou lidí, kteří byli v pořadu hosty. Já si myslím, že jsou dva typy talkshow - první, tu dělají třeba Milan Markovič nebo Halina Pawlovská. Oni jsou hlavními hvězdami a hosté jsou v podstatě jenom křoví, které jim nahrává. A pak jsou talkshow, kde je důležitý host, a já jsem vždycky chtěl, aby to bylo v mém pořadu právě takhle. Pro mě jsou podstatní hosté, oni hrají hlavní roli. Nemám touhu se dnes a denně exhibicionisticky prezentovat, to si jdu radši zazpívat.* Chtěl byste dělat pro televizi i další pořady? Mohla by to být jednou dominantní náplň vašeho života?Uvažuji o tom jako o jedné z možností, ale v současnosti žádnou reálnou představu nemám. Mě televize zajímá ze všech stran, a když jsem tehdy začal na Primě, měli pocit, že bych mohl moderovat ještě něco jiného. Ale já to odmítám. Nejsem moderátor běžného typu a tohle mě neláká.* Takže by pro vás bylo přijatelnější mít vlastní pořad a ne být moderátorem na volné noze, který střídá pořady, jak televize potřebuje?Honza Rosák ze mne nikdy nebude.* Proč jste odešel z Primy?Protože jsme se za celý rok a půl, co jsme na Primě dělali pořad Nic ve zlým, nebyli schopni domluvit na jiném vysílacím čase. Od začátku byl tento pořad koncipovaný jako večerní. Náladou, svícením, prostě vším. Nakonec jsem pochopil důvody proč. Pro privátní televizi je tento typ publicistiky v takovém vysílacím čase nevhodný, a to byl jediný důvod, proč jsme změnili stanici. Jinak si na spolupráci s Primou ani omylem nemohu stěžovat. Měli jsme tam velice dobré podmínky.* Nebyl ten důvod ještě hlubší? Nevymkl se pořad Nic ve zlým ze zdejších představ o tom, jak by měla talkshow na komerční stanici vypadat?Myslím si, že se možná trochu vymkl z toho, co Prima dělala. Ale zdůrazňuji, že jsme se spolupracovníky odešli z vlastní vůle, ne proto, že by nás nechtěli. Řekli jsme si, že pro nás je další nutnou podmínkou k pokračování večerní vysílací čas. A pravdou je také to, že nás Česká televize přemlouvala asi rok. Já jsem neměl důvod odcházet z Primy, dokud tam program běžel, ale ve chvíli, kdy bylo jasné, že Nic ve zlým dojíždí, že tematicky a okruhem hostů směřuje k finále, nabídky jsem využil.* Byly představy dramaturgů Primy od počátku totožné s tím, co jste chtěl dělat?Představy byly na začátku jiné, moje i jejich. Dokonce se objevili i názory, že by to mělo být něco podle modelu veselé historiky z natáčení. Dramaturg Josef Vlček si původně myslel, že to bude o veteránech, kteří z politiky odcházejí nebo už odešli. Nám se pak zdálo, že to je příliš málo, že tenhle prvek tam taky může hrát svou roli, ale že bychom chtěli, aby byl pořad širší. Ale původně byl koncipován jako zábava a nakonec se z něj stala zvláštní publicistika. Kromě podvečerního času, který byl v zimě docela fajn, ale bohužel vadil v létě, jsme měli smůlu, že jsme byli jedním z pořadů, které spadaly do bloků, kdy se na Primě připojují regiony, takže třeba v Brně nebylo možné Nic ve zlým sledovat.* V programu České televize je typově podobných programů víc. V čem budou Krásný ztráty jiné?Mají blíž k Na plovárně Marka Ebena než k Banánovým rybičkám Haliny Pawlovské, ale liší se tím, že já stále budu a chci do tohoto pořadu vnášet politickou dimenzi, i když už ne v tak striktní podobě, jaká byla u Nic ve zlým. Krásný ztráty jsou daleko otevřenější, ale politický prvek v lidské kariéře v něm zůstane i nadále a v tom se výrazně liší od talkshow Marka Ebena, který jasně deklaroval, že Na plovárnu nechce tahat politiku a politiky, já samozřejmě ano.* Přecházíte do veřejnoprávní televize. Myslíte si, že je pod tlakem politické scény?Je, ale já si myslím, že každá taková instituce je pod tlakem politické scény, to je úplně přirozené, že politici chtějí mít vliv a rozšiřovat ho. Politika přece je o vlivu a o moci. Nedivím se jim. Problém je, do jaké míry si to televize nechá líbit, do jaké míry si nechá vedení televize a celá struktura od politiků něco vnucovat a do jaké míry o tom jenom mluví. Jedna věc je, když někdo prohlásí, že byl pod tlakem, a dokládá to tím, kdo všechno mu volal, a druhá, podstatnější, jaký je výsledek oněch telefonátů, zda se podle nich televize chová a vysílá.