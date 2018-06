Politika je pro Buzkovou jako červený hadr pro býka, nevrátila by se

Petra Buzková chodí do společnosti spíše výjimečně. Když už se na nějaké akci objeví, většinou dorazí na základě osobního pozvání, jako tomu bylo na nedávné party filmového Barrandova, který si letos připomíná 80 let své existence. "Přišla jsem se pozdravit s některými přáteli," prohodila diplomaticky.

Při otázkách, jak se daří bývalé ministryni školství ve sféře advokacie, se dostává jednoduchých odpovědí. Od bývalé političky to překvapí. "Jsem úplně spokojená," prohlásí sebejistě. A co ambice vrátit se do politiky? "Ty nemám," shrne stručně a dá najevo, že tyto ledy asi tát nebudou.

Petra Buzková je stále členkou ČSSD, na sjezdu nechyběla ani letos na jaře.

Co ovšem působí jako píchnutí do vosího hnízda, je současné politické dění. Ať Petra Buzková chce či nikoliv, týká se jí také. "Protože jsem člověk, který z politiky odešel před nějakými pěti lety, nepřísluší mi kritizovat své nástupce v čele ministerstva školství, ani politiku obecně. Na druhou stranu se situace od roku 1992, kdy jsem do politiky vstupovala, změnila hodně, a nemyslím si, že k lepšímu," doplní nakonec někdejší šéfka školství.

Petra Buzková a Josef Kotrba

Petra Buzková opustila politický kotel v roce 2006, kdy ohlásila, že nastupuje jako společník do advokátní kanceláře, která se specializuje na obchodní a finanční právo. Později se rozhodla kandidovat v komunálních volbách v Praze, v nichž získala nejvíce preferenčních hlasů z kandidátů ČSSD, přestože se mluvilo o neúspěchu. Svého mandátu se nakonec vzdala.

Buzková je vdaná za finančníka Josefa Kotrbu, s nímž má dceru Annu.