Politik Langer má pro Petrušku překvapení

Ivan Langer s manželkou Markétou a dcerou Petrou.

"Mám pro Petrušku speciální dárek. Dostane velkého dřevěného kohouta, houpacího. Je krásně barevný a jsem zvědavý, zda to ocení. Kdysi jsem totiž dostal podobného a byla to moje první velká a velmi oblíbená hračka. Mám pocit, že jsem víc napjatý než Petra, protože ona zatím netuší, co ji čeká. S manželkou se už těšíme. Letošní Vánoce totiž budou pro nás úplně jiné než ty předchozí," svěřil se tiskové agentuře Korzo Ivan Langer.Pozoruhodný dárek dostala po narození Petry i Langerova manželka Markéta. "Choti jsem věnoval náramkové hodinky ze stříbra. Mají nejen ručičky, ale je na nich i výřez noční oblohy. Na ní můžete sledovat souhvězdí, které máte zrovna nad sebou. Je to krásná práce a manželka měla velkou radost. Doufám, že nyní nebude mít hlavu ve hvězdách a bude se mi i nadále věnovat," prohlásil s úsměvem Ivan Langer.Politik se Korzu přiznal, že malá Petra je neustále objektem jeho "genetických zkoumání". Snaží se objevit, jak dalece se na dceři projevují jeho stopy. "Pořád pozoruji, co nového se v jejím projevu objevilo. Hledám v dceři sám sebe. Je to velmi zajímavé a krásné pozorovat malého človíčka. S manželkou i s Petrou prožívám pocity skutečné pocity štěstí a harmonie," usmál se Ivan Langer.Proměny si všimli i Langerovi kolegové z poslanecké sněmovny. Tvrdí, že z brblajícího nerudy je rázem příjemný, usmívající se muž. Politik se ovšem už dnes těší na další rodinný přírůstek. Děti chce mít totiž se svou ženou Markétou minimálně tři."Zatím máme plno práce s Petruškou. Svých představ o velké rodině jsem se ale v žádném případě nevzdal. Slíbil jsem manželce, že si dáme s dalšími dětmi dva roky pauzu. Pokud se mi ji ale podaří přesvědčit, tak bychom mohli miminko čekat už během příštího roku. Moc se na další děti těším," přiznal se Ivan Langer Korzu.