Politici proti tabáku

Ročně umírá v Německu na nemoci související s kouřením více lidí, než kolik jich padne za oběť autonehodám, AIDS, alkoholu, drogám, vraždám a sebevraždám dohromady. Tento fakt je natolik burcující, že do Koalice proti tabáku, jejichž založení nyní ve všech zemích iniciuje Světová zdravotnická organizace, vstoupili zástupci všech největších politických stran. Německému parlamentu hodlají co nejdříve předložit návrhy zákonů, které by zcela zakázaly kouření na pracovištích, ve zdravotnických a vzdělávacích institucích a také v hromadných dopravních prostředcích. Za nejdůležitější však členové Koalice považují zabránit nikotinové závislosti dětí a mládeže. Základní podmínkou však je, aby cílenou osvětovou kampaň provázel zákaz prodeje tabákových výrobků osobám mladším 18 let a co největší omezení prodeje cigaret v pouličních automatech. »Požádali jsme zatím o dvě stě milionů marek ze státního rozpočtu,« říká Hildebrecht Braun, poslanec FDP a reprezentant této strany v Koalici. »Pokud to někomu připadá moc, pak nejspíš neví, že ročně přitéká do naší státní pokladny díky tabákové dani více než jedenadvacet miliard marek. Náš požadavek je tedy směšný - necelé procento ze zisku.«