Politici a léto? Milenky, manželky, koupaliště i spaní pod širákem

Cyril Svoboda: Nadšený cyklista

Ministr a předseda Legislativní rady vlády Cyril Svoboda tráví již tradičně rodinnou dovolenou až v zimě. Tehdy všichni vyrážejí na lyže, nejčastěji do zahraničí. "Moji čtyři synové si váží toho, že mají "sponzory", kteří jim platí vleky," říká Svoboda.

Přes prázdniny se jeho synové rozjíždějí kvůli studiu jazyků po světě a on s manželkou pečuje o babičky. Trochu si odpočine až v září. "Máme v plánu vyrazit s manželkou na pár dní do Bretaně. Stejně jako loni budeme podnikat vyjížďky na kolech."

Petr Bendl: Nevadí mu nocovat pod širákem

Hejtman Středočeského kraje Petr Bendl má chatu na Slapech, jachtu na Jadranu a zkušenost s luxusními hotely všude možně po světě, přesto se občas rád vyspí pod širákem. Letošní léto si už počtvrté zpestřil akcí nazvanou Hejtmanské dny a vyrazil na návštěvu obcí svého kraje, na které v běžném roce z časových důvodů nedojde. Některé občany překvapil na kole, jiné na na koni či na kanoi. Z Nymburka do Poděbrad se například projel na in-line bruslích, aby upozornil, že je v tomto kraji šance k provozování tohoto populárního druhu sportu.

"Navštívil jsem letos touhle formou přibližně devadesát obcí. Sejdeme se tam vždycky i se starosty a poschůzujeme o tom, co obce potřebují a jestli jim můžeme nějak pomoci. Je to pro mě dobrá zpětná vazba, i když je to docela náročné. Někdy po třech dnech přijedu domů, zalezu v sedm do postele a spím do druhého dne," vypráví Bendl.

Jednu noc strávil hejtman dokonce pod širákem. A přidala se k němu i jeho půvabná manželka Tamara. Hejtmanský večer v kempu v Roztokách u Prahy, kam se sjeli starostové a lidé z okolí, se totiž protáhl. "Když neprší, je to fajn," tvrdí Bendl, který si ten večer zahrál i na kytaru. "Dvanáct let jsem hrával na kytaru skoro každý den, to se nedá zapomenout. Rád si tedy při nějaké příležitosti zahraju s kamarády ze skupiny Rangers. A taky se Samsonem, se kterým jsem se poznal už na vysoké škole," dodává.

Jiří Paroubek: Nestydlivý romantik

Šéf ČSSD Jiří Paroubek začal dovolenkovat už v červnu. Tehdy vyrazil do Chorvatska a tehdy se přišlo na to, že tam nebyl s manželkou Zuzanou, ale s milenkou, překladatelkou Petrou Kováčovou. Přiznal to po zveřejnění fotografie, na které je vidět na letišti v Bruselu právě po boku Kováčové.

V létě spolu již oficiálně vyrazili do slovenských Vysokých Tater. Své tělo v horkých dnech vystavoval před zraky překvapených návštěvníků koupaliště ve Vrbové, kam jeden den zavítal a překypoval štěstím. "Je tu velmi pěkně," nechal se slyšet. Hlavu si před sluncem zakrýval ručníkem na rozdíl od jeho milenky, která byla na dovolenou vybavena kšiltovkou a tmavými brýlemi.

Miloslav Ransdorf: Letní nostalgik

"Léto politice nepřeje, mělo by být časem pohody, tak jako v symfonické skladbě Otakara Ostrčila. Letos jsem se rozhodl dát se inspirovat svým oblíbeným skladatelem. V klidu a v rozvážném tempu plním své závazky vůči nakladatelstvím a snažím se o různé řemeslnické práce, i když mne dcera občas srovnává s dvojicí nešiků Patem a Matem. Ale práce se dřevem a kovem se mi líbí a bezvadně si při ní odpočinu," sdělil europoslanec zvolený za KSČM.

Svůj čas dělil mezi Prahu a Petrovice u Rakovníka, kde bydlí jeho maminka. "Pro mne je Rakovnicko ten nejkrásnější kraj, pro který se ještě nenarodil básník, který by ho zpodobnil jako Sova Jižní Čechy, nebo Halas Vysočinu. U rybníka zvaného Bouberlák jsem trávil jako kluk ty nejhezčí prázdniny a tak jsem se díval s údivem jako Těsnohlídkův revírník na to, jak se všechno změnilo, i když je to zdánlivě na svém místě," dodal.