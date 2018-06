Vedle českých policistů by do Českých Budějovic měli přijet jejich kolegové z Belgie, Kypru, Nizozemí, Rakouska, Německa, Lotyšska, Slovinska, Litvy, Maďarska, Slovenska, Polska, Bulharska, Rumunska, Ruska, Běloruska a Ukrajiny, dodala mluvčí. Policisté z České republiky přitom budou obhajovat první místa z předchozích dvou ročníků, která získali před Slováky.Vedle týmu České republiky se soutěže zúčastní družstvo pořádající jihočeské policejní správy, která tento tradiční závod připravila ve spolupráci s českobudějovickým Sportovním klubem policie a Unií tělovýchovných organizací policie (UNITOP).Dějištěm všech soutěží budou až do středečního odpoledne sportoviště v Českých Budějovicích, konkrétně sportovní hala Jihočeské univerzity, policejní střelnice U hada a plavecký stadión. Všechny soutěže jsou přístupné veřejnosti.