Policie zatkla švagra zpěvačky Hudsonové kvůli masakru v její rodině

Sedmadvacetiletý Balfour byl zatčen kvůli vraždám prvního stupně Jennifeřiny matky Darnell Donersonové, bratra Hudsonové Jasona a svého nevlastního syna Juliana Kinga. V souvislosti se třemi vraždami byl v říjnu vyslýchán, ale nebyl obviněn.

"Oficiální obvinění ještě nepadlo, ale Balfour byl převezen z illinoiské státní věznice, kde byl zadržen kvůli podezření z porušení podmínky, zpátky do policejní vyšetřovací vazby," upřesnila policejní mluvčí Monique Bondová.



Julia Hudsonová se synem Julianem Kingem

Matka a bratr byli zastřeleni 24. října v rodinném domě v Chicagu ve čtvrti South Side. Těla objevila sestra Hudsonové Julia. Tělo zastřeleného Juliina syna Kinga našli náhodní kolemjdoucí o tři dny později na zadním sedadle opuštěného Jasonova Chevroletu Suburban asi deset mil od rodinného domu.



Jennifer Hudsonová s matkou Darnell Donersonovou

Balfour, který byl již dříve několikrát ve vězení za pokus o vraždu a únosy, byl zadržen již hodinu po objevení prvních obětí. S Julií Hudsonovou se oženil 30. prosince 2006 a žili společně v rodinném domě. Ale jejich vztah podle dalších členů domácnosti a rovněž sousedů neklapal. Hodně se hádali kvůli penězům a nevěrám. Balfour se proto po několika měsících odstěhoval. Otevřeně pak vyhrožoval Julii a její rodině. Podle jeho matky Michele Balfourové prý zvažoval rozvod.



Místo tragických vražd: dům rodiny herečky Hudsonové

Motiv vražd prozatím není znám. Podle policie se to ráno před vraždami Julia Hudsonová, která pracovala jako řidička školního autobusu, dozvěděla, že jí byla z výplaty stržena část peněz kvůli nezaplacené splátce na auto, jímž jezdil Balfour. Hned mu kvůli tomu volala. Balfour pak přišel do jejich domu, skrz hlavní vchodové dveře zastřelil Jasona Hudsona a Darnell Donersonovou pak zabil, když vcházela do obývacího pokoje.