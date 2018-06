Policie zatkla moderátora BBC Goslinga pro podezření z vraždy

"Policie dnes ráno zatkla sedmdesátiletého muže z Nottinghamu pro podezření z vraždy po odvysílaném tvrzení v programu BBC Inside Out v pondělí večer," potvrdila policejní mluvčí. Podle britských zákonů hrozí Goslingovi až 14 let vězení.

Gosling v pořadu řekl, že udusil polštářem přítele, který umíral v jisté nemocnici na AIDS, velmi trpěl a přál si zemřít (viz předchozí článek o Goslingově přiznání).

Moderátor neupřesnil, kde a kdy čin spáchal, ani jméno své údajné oběti. Zdůraznil ale, že svého činu nelituje a že je připraven nést následky.

"Někdy musíte udělat něco statečného a říci 'do háje se zákonem'. Řekl jsem lékaři, aby mě nechal chvíli samotného, a on odešel. Vzal jsem polštář a dusil ho, dokud nezemřel," řekl moderátor v pořadu.

Případ vyvolal novou debatu o právních a morálních aspektech eutanazie, která je v Británii stejně jako v Česku zakázaná.

Britská nátlaková skupina Léčba, ne zabíjení (Care Not Killing) bojující proti zavedení eutanazie zdůraznila, že zákon zakazující asistovanou sebevraždu existuje, protože jsou lidé, kteří jsou připraveni zabít pro peníze, zbavit se někoho nepohodlného nebo pro něco, co pokládají za soucit. Poznamenala, že v Goslingově případu není ani jasné, zda nemocný chtěl být zabit či zda o to požádal.

Podle nedávného průzkumu je 75 procent Britů pro to, aby nevyléčitelně nemocní měli právo na asistovanou smrt. Také v Česku se podle loňského průzkumu více než tři pětiny Čechů klonily k názoru, že český právní řád by eutanazii měl umožňovat.