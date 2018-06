Policie věnovala Adélce dveře

Pražská policie spolu se sponzory pořádá podobné preventivně-výchovné a prezentační akce pravidelně už druhým rokem. Snaží se popularizovat úlohu strážníků a ukazuje dětem i dospělým svůj vozový park, hasičskou techniku, čluny poříčního oddílu, potápěčskou výbavy, koně jízdního oddílu a výcik služebních psů.



"Ten den, 29. května, jsem byla zrovna s učitelkou v Praze, cvičili jsme tady aerobik a v době volna jsem se náhodou ocitla na akci Sejdeme se na Žofíně a vyplnila soutěžní kvíz," vypráví sympatická Adéla.

Největší radost z výhry měl její táta, který ji do Prahy doprovázel: "Zrovna jsme nedávno koupili byt, a tak se nám dveře náramně hodí." Adéla dostala poukázku a záleží jen na dohodě, kdy je firma Next přijede Zahradníkům do Frenštátu namontovat.