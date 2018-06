Policie v USA zatkla muže, jenž vyhrožoval Eltonu Johnovi smrtí

Neal Horsley už byl v minulosti vyšetřován v souvislosti s šířením hrozeb pomocí internetu. Je známý svým bojem proti potratům, kdy se v devadesátých letech podílel na vytvoření webové stránky, na které byly zveřejňovány jména a adresy doktorů provádějících potraty. Podle policejních záznamů byl v minulosti vyšetřován za šíření pomluv a teroristických hrozeb.

Tentokrát ho policie zatkla ve městě Carrollton přibližně osmdesát kilometrů západně od Atlanty v souvislosti s videozáznamem umístěným na portál YouTube. Zatím ovšem neuvedla, zda byl obviněn z trestného činu.

Na videozáznamu muž stojí před budovou, ve které britský zpěvák údajně vlastní jeden z bytů. Mluvčí Eltona Johna potvrdil, že zpěvák má v Atlantě byt, dále se k incidentu ale nechtěl vyjadřovat.

Horsleyho popudil rozhovor zveřejněný v magazínu Parade, ve kterém umělec prohlásil, že byl Ježíš homosexuál.

"Myslím, že Ježíš byl velmi soucitný, nadmíru inteligentní gay, který rozuměl lidským problémům. Na kříži odpustil těm, kteří ho ukřižovali," uvedl Elton v rozhovoru pro Parade.

Těmito slovy podle Horsleyho zpěvák zneuctil světcův odkaz.

Elton John však odmítá, že by se snažil Kristovo poselství zlehčovat. Naopak věří, že samotné křesťanské církve dnes pokřivují to, co bylo jeho hlavním vzkazem lidstvu. "Ježíš chtěl, abychom byli milující a odpouštějící bytosti. Nevím, proč jsou lidé dnes tak krutí. Zkuste být lesbičkou na Blízkém východě, pokud jste mrtví, jen dobře," debatoval vážně Elton John.