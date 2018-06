Policie stíhá otce herce Jiřího Mádla!

Zastupitel Mádl totiž figuroval před třemi lety i ve stavební společnosti Prach-stav a zároveň byl společníkem firmy, která si vyfakturovala zhruba 660 tisíc korun za to, že poradila Prach-stavu, jak získat od jiné stavební firmy práci na opravě kanalizace v prachatické ulici Dlouhá. Oběma obviněným hrozí až osm let vězení.

Před třemi lety vypsala prachatická radnice výběrové řízení na opravu kanalizace v ulici Dlouhá. Získala ji firma Huko z Chrobol u Prachatic, protože nabídla nejnižší cenu 20,2 milionu korun. V tu chvíli vstoupila do hry společnost Pharma Link CZ - dnes už Xero s.r.o. -a nabídla společnosti Prach-stav, že jí poradí za 660 tisíc korun, jak získat práci na kanalizaci jako subdodavatel.

V Prach-stavu přitom figurovali oba bratři Mádlové, ve Pharma Linku CZ byl Petr Mádl společníkem, jeho žena Růžena pak jednatelkou. „Petr Mádl byl zastupitel a figuroval i ve dvou firmách, které spolu obchodovaly. Neslučuje se to s morálkou zastupitele, proto jsme podali trestní oznámení,“ řekl další ze společníků Prach-stavu Vladimír Kozler.

Starosta Prachatic a poslanec Jan Bauer z ODS, za kterou je zvolen do prachatického zastupitelstva i Petr Mádl, před necelým rokem, kdy mu o trestním oznámení MF DNES řekla, tvrdil, že Mádl neměl jiné informace o zakázkách než ostatních 20 zastupitelů, a ukazoval doklady, že zakázku dostala firma s nejnižší cenovou nabídkou. Nyní ještě ani nevěděl, že zastupitel Petr Mádl je už dva měsíce trestně stíhaný.

„Měli jsme už dvě jednání zastupitelstva a od vás se o tom dozvídám poprvé, o to mě to mrzí více. Vím jen, že přišla žádost policie na náš živnostenský úřad o informace. Pokud by se prokázalo výrazné poškození jména zastupitele, tak to budeme řešit,“ řekl starosta Bauer.