Polibek od Stoneové stojí 1,6 milionu

Rimmová nejdříve nabídla 1,1 milionu korun za uspořádání večeře na Den díkůvzdání, ale hvězda filmu Základní instinkt ji přesvědčila, aby zvýšila nabízenou částku výměnou za polibek.



"Bylo to sice na charitu, ale bylo to velmi sexy," řekl listu jeden z diváků. Dodal, že řada přihlížejících by si to s Rimmovou jistě bývala ráda vyměnila.



Americká herečka Sharon Stoneová se v současné době rozvádí po pětiletém manželství s novinářem Philem Bronsteinem.



Dvaapadesátiletý Bronstein a o sedm let mladší Stoneová udali jako důvod rozchodu nepřekonatelné rozdíly.



V rozvodové žádosti uvedli, že se budou společně podílet na výchově svého tříletého adoptovaného syna Roana.



Sharon Stoneová byla již dříve provdána za producenta Michaela Greenburga, avšak jejich svazek vydržel pouze tři roky. Phila Bronsteina si vzala v roce 1998.

