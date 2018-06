Poletí na Mars čistě ženská posádka?

Vědci se domnívají, že ženy budou lépe schopny snášet dlouhodobý stav beztíže především díky své větší psychické odolnosti, kdy si dokáží své problémy většinou lépe vyřešit mezi sebou a navzájem si pomáhat. Mají oproti mužům i další výhodu. Jejich organizmus je zvyklý každý měsíc částečně měnit svoje hormony a proto by se mohly pro stav beztíže a mezihvězdné záření lépe přizpůsobit.

Nebude však jednoduché vybrat vhodné kandidátky. Ve vesmírném středisku totiž nyní trénuje 119 astronautů a bez devětadvaceti jsou to samí muži. Ženy se musí naučit především unést obrovskou zodpovědnost za samostatné pilotování raketoplánů, protože žádná až dosud neseděla na místě prvního pilota stroje. Zatím zastávají pouze druhých nebo třetích pilotů.

V letu, například na Mars, ženám nic konkrétního nebrání. Až na to, že jejich svalstvo není tak silné a proto nemohou vykonávat těžší práce, které je budou na planetě Mars čekat. Problém by nastal také v případě havárie. Na smrt ženy totiž veřejnost reaguje vždy podrážděněji než na smrt muže, a tak pokud by se opravdu nějaká katastrofa stala, mohlo by to vesmírné lety posunout o 20 let zpět. A to by si dnes opravdu nikdo nepřál.



Raketoplán klidně vynese do vesmíru i posádku složenou ze samých žen.