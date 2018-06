Polák, který se vloupal k Madonně, půjde do psychiatrické léčebny

10:49 , aktualizováno 10:49

Londýnský soud poslal do péče psychiatrické léčebny třicetiletého Poláka Grzegorze Matloka, který pronásledoval zpěvačku Madonnu a dvakrát se vloupal do jejích sídel v Anglii. Muž věří, že je do něj zpěvačka zamilovaná.