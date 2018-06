Poláčková: Petra bych si vzala

Poláček se při SuperStar neobjevil v televizi poprvé. Už dříve se zúčastnil amatérské soutěže DO-RE-MI, kde si ho všimla operní pěvkyně Eva Urbanová. Nazpívala s ním duet a vzala ho na turné. Je mu dvacet, pochází z Neratovic a vyučil se leteckým klempířem.

Co Vás právě zaměstnává?

Jezdím s kapelou po koncertech a děláme vlastní písničky, protože už nechceme být známí jen jako Bon Jovi Revival. A jednám s vydavatelstvími o své desce. Koncertujeme třeba týden v kuse každý den, pak týden volna a teď čtrnáct dní zase každý den zpívám.

Co byste se chtěl naučit?

Určitě lyžovat. Můj budoucí švagr vydává lyžařský časopis a já na lyžích v životě nestál. Nebyl jsem ani na lyžáku, v našem ročníku ho nikdo neorganizoval. Taky bych se chtěl naučit pořádně anglicky.

Co byste si koupil, kdybyste vydělal milion?

Určitě bych si zařídil nějaký byteček a taky bych investoval do auta. Zatím jezdím z Prahy domů do Neratovic autobusem, což sice nevadí, protože je to kousek, ale večer to není nic moc. Z koncertů se vracím pozdě, moc spojů už pak nejezdí a bývám pořádně unavený.

Jaká je Vaše oblíbená knížka?

Nedávno jsem si půjčil od ségry The Doors - Nikdo to tu nepřežije. A jsem schopný číst ji pořád dokola.

Kdy Vám sestra uvěřila, že umíte zpívat?

Pamatuji si, že byly Vánoce, přišel jsem do kuchyně s kytarou, a když mě sestra slyšela, divila se, že fakt zpívám. Myslela si, že jen tak kecám. Od té doby mě brala po klubech, a když kapela hrávala skladbu od Bon Jovi, vždycky jsem vyběhl a zpíval s nimi.

Jaký máte vztah k muzikálům?

Měl jsem nabídku, ale zatím jsem ji odmítl. Sice bych do muzikálu klidně šel, ale nejdřív bych chtěl desku, aby lidi věděli, co jsem vlastně zač, co ze mě vyleze. Pak bych muzikál zkusil, ale bojím se, že bych v něm byl tak uvázaný, že bych neměl čas na vlastní muziku.

Jak si vysvětlete zájem fanoušků o SuperStar?

Mladí lidi už potřebovali nové idoly. Proto se toho tak chytli. Tady bylo pořád dokola všechno stejné, nic se nedělo. My jsme byli lidé z ulice, jedni z nich, proto jsme je tak zajímali.

Táňa Poláčková se narodila v Děčíně, od devatenácti žije v Praze. Byla sekretářkou, ošetřovatelkou koní, zpívala v barech i v zahraničí.



Na čem právě pracujete?

S Monikou Agrebi se chystáme točit klip. Protože je naše duo poměrně nové, objíždíme různé akce, aby se vědělo, že existujeme. Kromě toho se snažím dávat dohromady svoje písničky. Jednu chci nazpívat s bráchou a dát mu ji na desku.



Čím Petrovi děláte radost?

Tím, že jsem. Já ho totiž často chválím. Vždycky, když se mu něco podaří, řeknu mu to. Ale samozřejmě, že mu taky řeknu, když se mi něco nelíbí. Jako správná sestra mu dávám různé rady a on jako správný bratr dělá, že je vůbec neslyší. Ale já vím, že slyší. ("Jo, já si to beru k srdci, i když dělám, že ne," dodává Petr.)



Čím Vám dělá radost on?

Tím, že jde cestou bigbíťáka a nenechává se manipulovat. A vůbec, je to hodnej kluk.



Jak často se vídáte?

Jednou týdně, minimálně jednou za čtrnáct dní. Petr bývá často v Praze, já zase jezdím ráda do Neratovic. Kdykoli se vidíme, vždycky si máme o čem povídat. Říkám si: Škoda, že je to brácha, vzala bych si ho a byli bychom ideální pár. Kecám, samozřejmě, ale opravdu si moc rozumíme.



Co Vás překvapilo na SuperStar?

Že Petr vypadl v době, kdy tam byli asi tři další zpěváci, kteří tam už tehdy neměli být. A pak, samozřejmě, ta velká popularita, šílené davy fanoušků... To jsem fakt netušila.



Co byste se chtěla naučit?

Zdokonalit se v angličtině, naučit se pořádně na klávesy a na kytaru tak, abych mohla skládat písničky. Já je skládám, ale neumím je zatím dotvořit do konečné podoby. Možná, že jestli jednou bude čas a peníze, doplním si hudební vzdělání. Chtěla bych prostě vědět, že si sednu ke klávesám a udělám písničku. Nápady mám, ale zpracovat je, to je pro mě obtížné.



Jaké máte koníčky?

Kolo, squash, nohejbal. Když je čas, tak si moc ráda vyjedu na koni. Mám zemědělskou školu, tam jsme měli hodiny ježdění a od té doby mě to pořád drží.



Jaké filmy máte ráda?

V kině jsem nebyla snad pět let. V televizi se ráda dívám na druhý program, když jsou tam dokumenty a ulítlý filmy. A samozřejmě se dívám vždycky, když je v televizi dobrá muzika.

