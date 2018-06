Poláček už neposlouchá Bon Jovi a žije pro Angeliku

Šárka Vaňková a Tomáš Savka využili svých známých tváří a prosadili se hlavně na muzikálovém poli. Stejně tak i Petr Poláček, s kterým jsem se seznámila v Bum Baru, kde jsme společně křtili CD Aleše Brichty.

Poté jsme se párkrát potkali na charitativních akcích, kterým se Petr rozhodně nevyhýbá. Teď se kolem něj zase rozvířila voda, hlavně kolem jeho nové desky, tak jsem si ho vybrala pro svůj další rozhovor.

Určitě nemůžu začít jinak než otázkou k tvé druhé desce s názvem Nemůžu zapomenout, která vyšla nedávno. Jaká je?

Je to sólová deska a ve srovnání s mou první deskou jsem teď rozhodně zvolnil. Mé nové CD je pomalejší a pohodovější. Jsou tam hlavně balady a ploužáky. Muziku ke všem dvanácti písničkám napsal Jan Gajdoš.

V médiích jsem nikde nezaznamenala, že by proběhl křest…

Křest teprve proběhne! Ještě nevíme přesný datum, ale určitě bude v únoru, to se včas dozvíš.

V těchto dnech trávíš nejvíce času zkoušením nového muzikálu Angelika. Vypadá to, že tě muzikály opravdu chytly.

To je pravda. Bohužel už skončili Tři mušketýři, kde jsem hrál D´Artagnana. Kleopatra, kde ztvárňuji roli Ptolemaia, se také blíží ke konci. Teď tedy žiji hlavně pro Angeliku. V tomto muzikálu se představím jako Filip, bratranec Angeliky. Mými kolegy budou Pepa Vojtek, Monča Absolonová, Bohouš Josef a spousta dalších. Premiéra proběhne v březnu v divadle Broadway.

Slyšela jsem, že se zatím na Angeliku prodalo víc jak sedmdesát tisíc vstupenek. To je skvělý! Tento muzikál byl určitě dobrá volba. A co tvůj život mimo divadlo a hudební zkušebnu?

Jestli máš na mysli můj soukromý život, tak v něm jsem velmi spokojen. Mám přítelkyni Zuzku, se kterou chodím skoro dva roky a vše klape tak jak má. Na jaře bych chtěl nastoupit na jazykovku a vypilovat angličtinu… Dělám to, co mě baví a doufám, že to tak bude i nadále.

Sledoval jsi třetí řadu soutěže SuperStar?

Ano, několikrát jsem to viděl. Už od začátku se mi líbila Bára Zemanová, ale často se stává, že jasný favorit nevyhraje. Zajímavý byl i David Spilka.

Otázka, koho nejraději posloucháš, je v tvém případě asi zbytečná. Jona Bon Joviho by tipoval každý…

Asi tě překvapím, ale není to pravda. Už delší dobu se mi hodně líbí My Cemical Romance.

Tak to jsem nečekala? A koho máš v oblibě z české hudební scény?

Určitě Pepu Vojtka a Moniku Absolonovou. Teď nemám na mysli jen jejich zpěv, ale i je samotné. Moc si jich vážím. Hodně mi pomohli.