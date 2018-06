Herec Klaus Kinski prý léta zneužíval svou nejstarší dceru

Nejstarší dcera zesnulého německého herce Klause Kinského Pola učinila šokující prohlášení. Ve svých šedesáti letech svěřila časopisu Stern, že ji její slavný otec v dětství sexuálně zneužíval. Začalo to, když jí bylo pět let, a pokračovalo až do její dospělosti.