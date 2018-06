MÓDNÍ POLICIE: Bez pokuty odešla jen barevná Saudková

Případ první: Sandra Nováková

"Boty a kalhoty v pořádku. Zbytek katastrofa. Každý pes jiná ves," zhodnotila módní policistka v pořadu Fashion Time. A doporučila herečce Sandře Novákové, aby odhodila kožešinu i všechny doplňky, ubrala na make-upu a upravila si vlasy.

Případ druhý: Martina Pártlová

"Tady na to nemusíte být módní znalec, abyste odhalili, že kabátek Martině absolutně nesedí. Obyčejné bílé triko působí trošku humpoláckým dojmem. Příliš nás nenadchly ani moc těsné kalhoty a zvláštní boty. Hodinky jsou ale parádní," řekla módní policistka a udělila zpěvačce druhou nejvyšší pokutu.

Případ třetí: Sára Saudková

Extravagantní fotografka vyvázla bez pokuty. "Toto je Sáry Saudkové osobitý styl, který si drží a který jí sedí. Je to barevné, veselé a má to šmrnc. Na někom jiném by to možná vypadalo jako pořádný kýč, ale tady je to v pořádku," říká módní policistka.

Pořad Fashion Time uvede televize Óčko ve středu ve 21:45.