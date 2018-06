Pokračování ze straně E2

Dvě soutěže Harryho PotteraMladá fronta DNES vyhlašuje dvě dětské soutěže o ceny!Vyluštěte křížovku! Jak hrát?1) Každý den až do 14. 2. vyjde v rubrice Kultura jedna otázka s číslem.2) Odpověď na otázku napište na příslušné místo do křížovky.3) Postupně vyluštíte celou tajenku.4) Tajenku odešlete na adresu redakce nejpozději do 16. 2. 2002.Co vyhrajete?Ze správných odpovědí budou vylosovány tři hlavní ceny a 50 dalších. Výherci budou vyhlášeni ve víkendové příloze 23. 2. 2002. První tři výherci dostanou velké lego Harryho Pottera a k tomu hračky dle vlastního výběru.Na dalších padesát výherců čekají další potterovské ceny: batohy, trička, soundtracky k filmu, malá lega, sběratelské hrací karty, knihy Harry Potter a Kámen mudrců. Hračky pro první tři místa věnovala společnost Global Express - výhradní distributor značky Mattel.1. Na které koleji bydlel Harry Potter?Najděte dvojníka Harryho Pottera!Pokud máte pocit, že znáte dítě podobné Harrymu Potterovi, zašlete nám nejpozději do 6. 2. 2002 jeho fotografii na adresu MF DNES, P. O. Box 1080, Praha 1, 111 21. Obálku označte heslem Dvojník. Tři výherci, které vybere redakce MF DNES, dostanou po dvou vstupenkách na premiéru filmu, která se uskuteční 14. 2. 2002 ve Slovanském domě v Praze. Poté bude následovat večírek nejen pro dospělé. První tři vítězové budou také pozváni na tiskovou konferenci. Kromě vstupenek obdrží děti na prvních třech místech mnoho krásných cen s tematikou Harry Potter. Ceny věnují Warner Bros.