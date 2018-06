Pokračování Sexu ve městě možná bude. Hvězdy spekulují o třetím filmu

Od uvedení filmové dvojky Sexu ve městě do kin uběhly už čtyři roky. Přestože se s natáčením třetího filmu neuvažovalo, Carrie, Samantha, Charlotte a Miranda se možná přece ještě sejdou na plátně.

Úvahy o možném pokračování podpořila herečka Jennifer Hudsonová, která v prvním filmu hrála asistentku novinářky Carrie Bradshawové.

"Myslím, že to může být pravda. Někdo mi o tom říkal. Takže pokud se o tom mluví, může se to stát. Uvidíme," řekla pro Dish Nation.

Spekulace pak na Twitteru rozvířily také hlavní hrdinky. Seriálová Charlotte, Kristin Davisová, zveřejnila na svém profilu fotku z premiéry Sexu ve městě 2 a napsala kolegyni Sarah Jessice Parkerové: "SJP, chybíš mi!"

Seriálová Carrie jí odepsala: "Kristin Davisová, ty mě také! Slyšela jsi novinky?"

Parkerová se o možném pokračování filmu zmínila už loni. "Vždycky jsem říkala, že je tu ještě jedna část příběhu, kterou je potřeba dovyprávět. Pokud už nastal správný čas a je ta správná situace, možná bychom ho měli vyprávět. Bylo by to úžasné. Je zábava nad tím přemýšlet," řekla herečka pro pořad Extra.

Tvůrce seriálu, producent a režisér Michael Patrick King, se podobně vyjádřil v únoru pro magazín Entertainment Weekly.

"Spolu se Sarah víme, co je poslední kapitolou tohoto příběhu. To neznamená, že se bude, nebo by se měla vyprávět. Ale opravdu si myslím, že zůstává ještě jeden příběh. Zda se to někdy stane, to je jiná situace. Ale pořád jsou tu čtyři holky a já na ty čtyři holky pořád myslím," uvedl King.

Hvězdy Sexu ve městě 2 zdraví české fanoušky: