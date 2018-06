Pokondři mají talk show v ČT a nové hity. Objeví se i „Klausovo pero“

O Pokondru Miloš Pokorný a Roman Ondráček začínali jako moderátoři Evropy 2. Tady v roce 1995 dostali nápad proměnit jeden z on-air fórů ve veřejnou zábavu. První vlašťovkou byl hit Saša jede. Na kontě mají osm alb, další se právě připravuje. Pánové vysílali na Evropě 2 i na pražském Expresradiu, nyní hájí barvy Frekvence 1. V září roku 2011 jim v České televizi začíná talk show Pokondr Live.

Vaše nová talk show Pokondr Live odstartuje v České televizi už od září. S námětem jste přišli sami, nebo jste byli osloveni?

Roman: Tenhle projekt vznikl už daleko dřív, jenže když jsme ho poprvé nabízeli, nikdo nás nechtěl. Tehdy se argumentovalo, že se divák chce bavit jinak, ne povídáním si, a to jsme tehdy netušili, že budou různé reality show. Oslovil nás až Radan Dolejš, protože po odchodu Honzy Krause v České televizi podobný formát chybí. A přestože jsme dostali přímou nabídku, musel se vypsat tendr, ale řekli jsme si, že i tak do toho půjdeme.

S kolika soupeři jste změřili síly?

Roman: Bylo asi šest projektů, mezi nimi například i Honza Budař. My jsme se ale snažili odlišit tím, že jsme řekli, že chceme vysílat živě. Nejdřív byl v České televizi samozřejmě strach, což chápu, ale ve finále byla jediná, která na tuhle variantu přistoupila. Když jsme pak točili pilota v reálném čase, skončili jsme dokonce o sedm vteřin dřív, čímž pochopili, že to jde, přestože nám během natáčení praskla žárovka a technik to chtěl zastavit. Díky rádiu nás ale nic nerozhodí, tak jsme jen řekli: Upaluj ji vyměnit a jedem dál. Nakonec se to zalíbilo a vybrali si nás.

Jak přesně bude vypadat náplň pořadu?

Miloš: Pořad samozřejmě drží kontury talk show s tím, že jako první vystoupí nějaký aktuální host, který nemusí být zábavný, aby se divák lámal v pase hned od začátku. Jde o to, abychom byli maximálně aktuální. Další část bude patřit, řekněme, hlavnímu hostovi, půjde o blok zábavnějšího charakteru, fór na druhou bude, že si tento host přivede svého hosta. A klidně mimo branži, třeba toho, kdo mu seká zahradu.

Roman: Když jde o lidi "odjinud", vždycky je to zábavnější. A v každém díle pak bude reálná kapela, která zazpívá živě.

Miloš: Nechceme jen nějakou vatu do titulků.

Souběžně s televizí budete dál na Frekvenci 1 a do toho co nevidět vydáte novou desku. Proč ten hudební návrat?

Roman: A proč vlastně ne? Přišel Vladimír (Vladimír Kočandrle, šéf vydavatelství EMI - pon. red.), tak jsme si říkali: Pozor, něco se děje! A protože jsme byli nevybití, rozhodli jsme se to zkusit. Jsme závislí na tom, abychom měli právně vyřešeno alespoň pět skladeb, a to rozhodlo. Na druhou stranu jsme nikdy neřekli, že Pokondr, jakožto multimediální umělecké těleso, končí. Jenom jsme uměleckou činnost přerušili.

Miloš: Musím doplnit, že nabídky byly, já jsem ti to jen neřekl (smích).

Duo Těžkej Pokondr při podpisu smlouvy, na dokumenty dohlíží šéf hudebního vydavatelství EMI Vladimír Kočandrle. A objektiv iDNES.cz

Posluchač se jistě zeptá, co budete parodovat...

Roman: Museli jsme samozřejmě zachovat naši tradici, aby to byly písničky, které jsme nesnášeli, nebo naopak je měli rádi. Do první kategorie patří hit Live is Life od Opus, což bylo těžký tuhle notoricky známou věc předělat, aby na první dobrou vznikl fór.

Miloš Pokorný Roman Ondráček

Miloš: No jen to řekni...

Roman: Ano, na skladbě si vylámali zuby hned tři renomovaní autoři, a to Ondra Hejma, František Ringo Čech i Fanánek, takže jsme nakonec zapli vlastní dvojité turbo a vzdali poctu Václavu Klausovi a jeho příhodě s propiskou v Chile. Skladbu jsme nejdřív pojmenovali Tys to čmajz, čehož se zalekl i Opus, který se domníval, že jde o hanobení hlavy státu. Lehce jsme proto text upravili na softovější Prej´s to čmajz. Už máme právní posudek, který tvrdí, že se o hanobení hlavy státu opravdu nejedná, dokonce je tam napsáno, že se tam objevuje umělecký apel na společnost.