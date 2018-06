Pokojové rostliny se během podzimu připravují na nejtěžší období roku

Na podzim valem ubývá světla, které je pro rostliny stejně důležité jako vzduch a voda. Domácím druhům v zahradě zaschnou stonky, shodí listy a před rozmary přírody se utečou do spánku, pod bílou peřinu. Květiny v bytě sice sněhem nezapadají, ale zima za okny ani jim není lhostejná.Pokojové druhy, z nichž většina má domov v tropech a subtropech, zimním spánkem usnout neumějí. Z domova jsou zvyklé na dostatečný příděl světla po celý rok, a tak jim celodenní šero připravuje obzvlášť krušné chvíle. Následující půltucet rad vám usnadní pokojové rostliny na nepříjemné období co nejlépe připravit, aby je ve zdraví přežily.* Během října by se i odolnější druhy měly přestěhovat z letního bytu zpátky domů. »Teoreticky sice mohou zůstat venku do prvních mrazíků - jenže zpoždění o jedinou ledovou noc by mohlo být osudné,« varuje botanička Jana Škorničková.* Pečlivě prohlédněte, zda rostliny nenapadl nějaký škůdce nebo choroba - to se týká především přenosných rostlin, které trávily léto v zahradě nebo na balkoně. V případě pozitivního nálezu začněte neprodleně s léčbou, aby rostliny byly do zimy zdravé. Škůdce - především houbová choroba - se může vyskytnout i v půdě. Pak je důvod květinu přesadit, i když jinak podzim změnám květináčů právě nesvědčí. Pokud se známky plísně nebo hniloby objeví i na kořenech, vykoupejte je před zasazením v silném roztoku heřmánku, v roztoku hypermanganu, nebo alespoň ve vlažné vodě.* Rostlinám, které stály přes léto uprostřed místnosti, můžete zvýšit příděl světla, když je přenesete blíž k oknu.* Na podzim omezte hnojení během temného období rostliny stejně nedokážou živiny využít.* V kuchyni nebo v obývacím pokoji se udržuje stálá teplota, ne však na nevytápěných chodbách nebo verandách. Rostliny, které tu mají místo, se v chladu spokojí s méně intenzivní zálivkou. Výjimkou je asparágus, který potřebuje dostatek vody i během zimy. Chladno svědčí například pokojovým listopadkám mnohem více než vytápěný pokoj. Pokud chcete mít jejich květy stále na očích, přeneste je do chladu hned poté, co odkvetou.* Některé rostliny, například gloriózy nebo zmijovce, na podzim zatahují. Do jara mohou jejich hlízy vydržet na suchém, temném místě zabaleny v novinách (glorióza) nebo v nezalévaném květináči (zmijovec). Teplota při zimním odpočinku by se měla pohybovat mezi patnácti až osmnácti stupni Celsia.Není-li v podezření škůdce ani onemocnění, je možné, že květině nesvědčí místo, které jste jí vybrali. I když omylů při pěstování může být tolik, kolik je milovníků rostlin, ty následující patří k nejobvyklejším.Rostliny s panašovanými listy na stanovišti, kde nemají dostatek světla.Bílo-zelené listy rostlin, jako je šeflera nebo kroton, na příliš stinném místě vyblednou a ztratí žíhání.Bahenní rostliny v místnostech s nízkou vzdušnou vlhkostí.Vlhkomilné rostliny v přesušených bytech s ústředním vytápěním chřadnou. Může jim pomoci, když je sesadíte do skupiny nebo pod květináč podložíte odpařovací misku.Ficus benjamina a další choulostivé rostliny v průvanu.Na místě, kde profukuje studený vzduch, se fíkusu nedaří, na náhlý průvan může reagovat i ztrá tou listů. Právě tak nesnáší, když je po zalití vystaven proudění chladného vzduchu.Stínomilné rostliny s dekorativními listy na slunném stanovišti.Červenozelená kresba na listech maranty na slunci vybledne nebo se ztratí.Intenzivní zálivka v zimním období.Některé rostliny, například sukulenty, přežívají zimu v chladnu. Díky nižší teplotě se zpomalí jejich životní procesy, takže vydatná zálivka se může stát například příčinou hnilob. K ombinace obvyklé pokojové teploty se zimní zálivkou. Pokud nemůžete rostliny, které potřebují přezimovat, na zimu uložit do chladna, pak jim dopřejte také stejně vydatnou zálivku jako po zbytek roku.Nedostatečná vzdušná vlhkost během zimy.Rostliny, jako parožnatka, potřebují v zimě častější mlžení - v suchém prostředí se na nich objevují svilušky.P okud už se drobní škůdci nastěhovali - o jejich přítomnosti svědčí pavučinky na listech -, můžete je zlikvidovat buď mlžením, nebo koncentrovaným odvarem z tymiánu.Rosení na přímém slunci. Jakmile na vodní kapku dopadne paprsek světla, promění se v lupu. S její pomocí dokážou soustředěné paprsky propálit ze lený list v cedník s malým průměrem otvorů.