Poklad ve stoce

Jak už asi víte, jmenuju se Lojza Sláma a kamarádím s Pepíkem Kolenatým, protože s bráchou Alfrédem ani s dalšími členy naší rodiny si člověk moc neužije. "Mám nápad, Lojzo," rozzářil se jednou Pepík, "neříkal jsi náhodou, že víš, jak vydělat prachy za starý mince a odznaky?" Svitlo mi. Bydlívali jsme před časem v Nuselským údolí a táta mi často vyprávěl, jak jako malej kluk chodil na poklady do smradlavejch stok kolem Botiče. "Hele, Pepíku, můžem to zkusit, ale upozorňuju tě, že to není žádná srandička." Nasadil jsem vážnej výraz: "Doufám, že je ti jasný, jak dopadl starej Mažňák ve Stínadlech." Tentokrát jsme si pro výpravu vybrali sobotu. Nebylo hezky ani ohavně, neohrožovali nás skauti ani babička z Bubovic, táta s mámou šli s Alfrédem do pimprlovýho divadýlka a i jinak byl čistej vzduch. Teda - jen do tý chvilky, než jsme v korytu Botiče nenahlídli skrz pokroucenou mříž do první stoky. Přišlo mi, že od dob mládí našeho fotříka se toho tady moc nezměnilo. "Tady se prej našly i zlatý dukáty císaře pána a taky všelijaký vysoce postavený náckové a fašouni tady za války zahazovali celý jmění, když zdrhali. Nemysli si," hučel jsem do nebohého kamaráda, "tady všude kolem se vostře bojovalo." Pepík jen poulil oči. "Najdeme pár peněz, pár vyznamenání a jsou z nás boháči. Vím o krámku na Starým Městě, kde nám za to na ruku vycálují pěkný prachy. Dáme nějakou akci nebo rovnou párty u Aničky z béčka, bude mít narozky!" Blábolil jsem jak o závod, jen abych nemusel do stoky první. Začala bejt ale kláda a my museli něco dělat. Nakonec jsme si stejně střihli, a jak mám v životě kliku, tak to vyšlo na kámoše. Pepík se protáhl zdeformovanou mříží a jeho sehnutá postava zmizela ve tmě. Pustil jsem se za ním. Jenomže jak na potvoru - baterka po pár bliknutích začala skomírat a Pepíkova svíčka vydávala světlo jak o Dušičkách. Postupovali jsme vyschlým korytem, prohrabávali klacky sajrajt na dně a číhali jak straky na všechno, co se třpytí. Až na pár střepů a pikslu od koly se ale netřpytilo nic. Už jsme to chtěli zabalit, když se na nás přeci jen usmálo štěstí. "Tý jo," zahučel najednou Pepík napůl skrčený v nějaký postranní díře, "mám to! Je toho celá hromada!" Pepík měl pravdu: mezi blátem, zaschlým kalem a suchejma větvičkama bezu a pámelníku se blejskaly záhadný stříbrný kotoučky a nějaký o něco matnější cetky. Nabrali jsme to do připravený igelitky a radši rychle vypadli. Svět venku nám připadal trochu neskutečnej. Blížila se doba oběda, za okny cinkaly příbory a zvonily talíře, děti se ploužily tátům pro pivo a jinak bylo na ulicích mrtvo. Zalezli jsme na lavičku pod rozložitým kaštanem a začali prohlížet to nadělení. Měl jsem pravdu: tam všude okolo páchnoucího Botiče musely dřív zuřit lítý boje. Kromě několika desítek úplně bezcennejch kovovejch podložek pod kdovíco se na nás šklebily tři vzácný relikvie z těch bojů: plechovej odznáček s nápisem AŤ ŽIJE 1. MÁJ 1951, pěkně vyvedenej aluminiovej pětadvacetník s pěticípou hvězdičkou nad odstrojeným českým lvem, kterej pamatoval rok 1979 - a pak úplně novej desetník s lvíčkem bez hvězdičky, zato s korunkou a nápisem ČESKÁ REPUBLIKA 1996. A to prej ti frajeři v český bance vážně uvažujou o tom, že ho zrušej.Pište, mailujte, faxujte! Vaše tipy i vtipy, odpovědi do stálých anket Hry a hrátky a Moje rodina, nápady i školní časopisy čekáme na adrese MF DNES, Senovážná 4, P.O.BOX 1080, 111 21 Praha 1. E-mail magazin@mafra.cz, fax 02/2206241.