Pohyb na lékařský předpis

Hunzukucové, obyvatelé vysoko položené kotliny v pákistánském pohoří Karakorum, se běžně dožívají více než sta let ve skvělé fyzické kondici. Podle svědectví Brita McCarrisona, který jejich život zkoumal patnáct let, století horalové ještě šplhají jako sněžní leopardi a bez námahy nosí těžká břemena do výšek přes 7000 metrů. Tajemství jejich dlouholeté svěžesti tkví bezpochyby právě v kombinaci fyzické námahy se zdravým životním stylem a prostředím.Již Hippokrates tvrdil, že orgán, který není využíván k funkci, pro kterou byl stvořen, je odsouzen k zániku. Chcete-li se tedy dožít vysokého věku v relativně dobré kondici, máte jedinou možnost: nenechat své tělo zahálet. Stejná rada pochopitelně platí i pro vaše rodiče, protože na to, aby člověk začal cvičit, není nikdy pozdě. Pro začátek úplně postačí, když je vytáhnete na procházku."Chůze je pro člověka nejpřirozenějším a nejlépe vyváženým pohybem, který pomáhá bojovat s mnoha nemocemi stáří, zejména pak s degenerativním onemocněním kloubů či s odvápňováním kostí," říká profesor tělovýchovného lékařství Miroslav Kučera. Hořovický lékař Tomáš Jelen zase považuje za nejlepší základní kondiční gymnastiku, a to jak pro udržení kloubní pohyblivosti, tak jako prevenci artróz. Kombinace každodenní hodinky rychlé chůze s patnácti minutami natahovacích, uvolňovacích a protahovacích cvičení dokáže zpomalit proces osteoporózy v 55 letech až o deset let. Pravidelnost je ostatně základním předpokladem k tomu, aby cvičení mělo vůbec nějaký efekt. Stejně důležité je ale dopřát tělu dostatek času na regeneraci.Zdatnějším rodičům můžete kromě společného pěšího výletu nabídnout i vyjížďku na kole. Cyklistika má sice tu výhodu, že nezatěžuje klouby, ale zároveň při ní hrozí pády s těžšími následky. Řešením může být jakási tříkolka, která má místo jednoho zadního kola dvě. Protože se však běžně neprodává, museli byste si ji nechat vyrobit na zakázku. Schůdnější možností je rotoped umístěný v pokoji. Ten zároveň řeší i další potíž - nedostatek bezpečných cyklistických stezek. "Jízda po silnici představuje pro starší lidi riziko, které nevyváží ani ostatní přednosti tohoto sportu," míní profesor Kučera. Pokud se přece jen rozhodnete vyrazit s rodiči na kole do terénu, vybírejte trasu raději tak, aby nevedla po frekventovaných komunikacích, ale spíš po rovinatých stezkách.K doporučovaným "elixírům mládí" patří i jakákoliv mírná turistika, ať už lyžařská, horská nebo vodní. Vhodné je také plavání, voda by však neměla být ani příliš chladná, ani příliš teplá, neboť by mohla zhoršit některé z chronických obtíží (například kloubní), jimiž většina lidí v pokročilém věku trpí. Ideální rozmezí teploty je 20 až 28 stupňů. Málokdo má tolik času, aby se svými rodiči denně chodil na vycházku, plaval či cvičil. Zkuste se proto poohlédnout po nejbližším Sokole, kde mají velmi dobře vypracovaný systém cvičení starších cvičenců. Dá se dokonce říct, že je ojedinělý i v celosvětovém měřítku, a to tím, že respektuje jak věkové zvláštnosti, tak různá zdravotní omezení. Setkávání s činorodými vrstevníky má navíc blahodárný vliv i na psychiku, a to se nemůže neodrazit na tělesné schránce."Starší cvičenci s oslabením srdce a cév by měli při všech svých pohybových aktivitách kontrolovat intenzitu zatížení a regulovat ji podle doporučení lékaře," upozorňuje Květoslava Kadeřávková z tělovýchovné jednoty Sokol Ostrava, která se specializuje na léčebnou a zdravotní tělesnou výchovu. Chcete-li tedy své rodiče překvapit nějakým dárkem, rozhodně nic nezkazíte měřičem tepové frekvence. S jeho pomocí mohou snadno udržet fyzickou námahu v mezích, které jim doporučil lékař - a sledovat, jak se při pohybu tep mění, je jistě bude i bavit. Koneckonců, nic nezkazíte, když si podobnou "hračku" vyzkoušíte i sami na sobě. Pokud vaše tepová frekvence do pěti minut po skončení cvičení klesne na polovinu hodnoty naměřené bezprostředně po výkonu, jste v pořádku. Přesto neodkládejte pohyb až na důchod s výmluvou, že teď nemáte čas, protože chodíte do práce a ještě se musíte starat o své stárnoucí rodiče. Známá pravda totiž říká, že kdo nemá čas na sportování teď, bude ho později mít dost na naříkání.