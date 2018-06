VIDEO: Pohublý Taclík přiznal abstinenci. Je to trvalé, řekl

"Večírky k Varům patří, ale letos je to rok, co abstinuju. Jsem sám zvědav, co to udělá. Abstinence je dlouhodobá věc, myslím, že takhle zvládnu i ten příští padesátý ročník," řekl iDNES.cz Marek Taclík, který důvody abstinence nechtěl více rozvádět.

Na úvodní party do slavného Grandhotelu Pupp dorazil v obleku se slušivým motýlkem, na který si nechal vyšít "prasátko", totiž logo 49. ročníku.

"Vyšít logo na motýlka je můj nápad, vyšívala ho Sára Voříšková, tedy sestra Terezy Vořískové, která se mnou před dvanácti lety hrála ve filmu Jedna ruka netleská. Já dokážu zašít akorát tak knoflík, tohle by asi nedopadlo dobře," smál se.

Taclík považuje filmové Vary za jedinečný relax a odměnu za celoroční práci. "Tohle je prostě filmový svátek, Vary mám hodně rád, už po prvním filmu jsem nadšený, tyhle zážitky miluju, to člověk během roka nezažije, nemluvě o tom, že se filmaři potkají na jednom fleku."

A jaké filmy si herec vybírá? "To je různé. Ale mám to štěstí, že mi umělecký ředitel festivalu Karel Och vždycky řekne dvanáct tipů, protože zná můj vkus, takže mi to předvybere a já to pak obejdu," prozradil Marek Taclík.