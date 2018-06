Pohublý Pomeje chce rozvlnit boky v taneční soutěži

"Už před nějakou dobou padaly řeči kvůli Bailandu, tak jsem si říkal, že kdyby ta možnost náhodou přišla a já si mohl po dvaadvaceti letech zase zatancovat v taneční soutěži, tak bych měl být připravený. Trénoval jsem, jenže jsem zjistil, že mě bolí kyčle a že na to, co jsem kdysi uměl, už jsem starý," svěřil se producent, který letos v červnu požádal v Dubaji svoji přítelkyni Ivetu Bartošovou o ruku.



Jiří Pomeje a Iveta Bartošová

Šanci teoreticky má. Česká televize totiž připravuje do podzimního schématu další řadu soutěže Star Dance a účinkující se teprve vybírají.

Spokojený s osmdesáti kily

Váhové výkyvy jsou u Pomejeho známé. Za poslední rok se mu podařilo zhubnout ze sto dvaceti kilo na devadesát.

"Když by ta nabídka náhodou přišla, musel bych tak tři měsíce v kuse tancovat. Ale šel bych do toho, a rád, protože bych alespoň zjistil, jestli ještě můžu zavzpomínat na staré dobré časy, a také proto, že bych tancováním ještě pár kilo shodil. Byl bych spokojený, kdybych měl kolem osmdesáti kilo, to by byla paráda. Když denně šest hodin tancujete, jde shazování samo."

Stejně jako ve sportu bavily Jiřího běhy na krátké tratě, v tanečních to zase byly rychlé tance. "Dělal jsem především latinskoamerické tance, kde mě nejvíc bavil rock-and-roll a jive. Dva roky jsem je tvrdě dřel, ale nelituji toho. Třeba se mi ještě jednou budou hodit," věří herec.