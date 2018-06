MÓDNÍ MASÁŽ: Minikraťasy a staré triko. Decastelo oslavuje, že zhubla

VÝBĚR OBLEČENÍ

Přijela jsem tramvají, takže jsem vsadila na pohodlí. Ťapky stačí. I proto, že zhruba dva roky vydrží vonět. A protože jsem v poslední době zhubla asi osm kilo, mohla jsem si na sebe vzít kraťasy, které mi před asi čtyřmi lety koupil manžel. Tričko mám sedm let a pořád dobrý.



MAKE-UP A VLASY

Nalíčit jsem se musela, protože budu na obrazce, ale snažila jsem se to zvládnout decentně. Nemám stíny, pouze řasenku, make-up, pudr, tvářenku a jemný lesk. Pokud jde o vlasy, chtěla jsem mít něco zajímavějšího, ale protože to sama nezvládnu, vyřešil to culík. Gumička sice neladí, ale je mojí Zuzanky. A protože jsem nenašla ani lak, stáhla jsem to čelenkou.



DOPLŇKY

Šperky moc nenosím, protože je většinou zapomínám nebo ztrácím. Dnes jsem ale udělala výjimku, vzala jsem si stříbrné kytičky, které mám asi taky osm let. A jediné, co jsem k tomu zvládla, je snubní prsten.