Pohřešovaný Moťovský žije, tvrdí kartářka Košanová

Přátelé a známí začínají být skeptičtí, rodina ale stále doufá, že se jejich syn, bratr i manžel znenadání objeví. Jeho manželka Kateřina o něm bohužel nemá žádné nové zprávy a kupředu se, jak se zdá, nepohnulo ani vyšetřování. Proto přijala zoufalá maminka téměř tříleté dcery Kačenky nabídku Top Star Magazínu navštívit známou kartářku Marcelu Košanovou a zjistit něco o manželovi poněkud netradičním způsobem.

"Kdyby vám někdo říkal, že váš manžel nežije, nevěřte mu. Žije. Zřejmě ne všechno kolem něj je košér, ne všechno kolem něj je tak, jak si přál, a bude muset zabojovat. To, že se schovává, svědčí o tom, že má strach, ale já bych řekla, že je silným mužem, takže se o něj až tak bát nemusíme," vyčetla z karet Košanová.

Kateřina Moťovská, která se i v těžkých chvílích, které prožívá, vrhla do práce a za manžela prozatím převzala Miss ČR a stala se její ředitelkou, byla nakonec ráda, že se k návštěvě známé kartářky nechala přemluvit. "Sama stále vnitřně věřím, že manžel žije, a díky paní kartářce moje naděje ještě stoupla," prohlásila. - čtěte Pohřešovaný Moťovský má nástupkyni v Miss ČR: manželku

Moťovského, který proslul koupí Gottlandu, ze kterého udělal muzeum Karla Gotta, a posléze koupí Miss ČR, z níž měl po prezidentování Miloše Zapletala v úmyslu udělat modernější soutěž krásy, ovšem v kartách hledala i další známá kartářka Zdena Weinrichová, která například předpověděla svatbu Heleny Vondráčkové a Martina Michala.

"Já pana Moťovského v kartách bohužel nevidím. Je to smutné, ale je to tak. Do Francie doletěl a setkal se se dvěma ženami. Teď ho vidím na lodi... Měl problémy z minula a bohužel to pro něho dopadlo hodně špatně," tvrdí Weinrichová.