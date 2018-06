Pohřešovaný Moťovský má nástupkyni v Miss ČR: manželku

"Přebírám veškeré aktivity v Miss po manželovi a dále pokračujeme v započatém projektu. Vše funguje i bez přítomnosti manžela," řekla iDNES.cz Moťovská.

Nejistota v Miss ČR vypukla poté, co podnikatel Jan Moťovský zmizel ve Francii začátkem srpna a od té doby o sobě nedal vědět.

Jednání s partnery, kteří se mají podílet na dalším ročníku soutěže často podléhají obchodnímu tajemství, což přípravy značně komplikovalo.

"Teď je doba, kdy s jednotlivými partnery uzavíráme smlouvy. Jelikož tu ale není pan Moťovský, který musel být o všem informován, je ta situace daleko těžší. Zdůrazňuji však, že na úrovni APK/2 i samotného holdingu existují osoby, které jsou schopny uzavírat smlouvy i v nepřítomnosti Jana Moťovského," řekl před pár dny iDNES.cz Zdeněk Kohák, mluvčí pořádající agentury a ředitel holdingu Bohemia Investment Group. - čtěte Nový ročník Miss ČR zřejmě proběhne, organizační krize ale trvá



Jan Moťovský si Miss ČR přebral od Miloše Zapletala loni

Nástup Moťovské do výkonné funkce ale nejistou situaci značně mění k lepšímu. "Se sponzory a televizí jednáme. Nevidím důvod, proč by měla tato kauza ohrozit projekt Miss. Chápeme to spíš jako rodinnou tragédii. Stále ale pevně věříme, že se vrátí," sdělila dále Moťovského manželka.

Na jednadvacátém ročníku soutěže krásy by se měl podílet stejný realizační tým z Novy, který s Miss ČR úzce spolupracuje již řadu let. "Pan režisér Adamec včetně odborné poroty ve složení Jan Měšťák, Milada Karasová, Hana Kotásková a Beata Rajská pokračuji s námi," dodala Kateřina Moťovská.

Podnikatel Jan Moťovský je nezvěstný od 3. srpna, kdy odletěl na obchodní jednání do francouzského Nice. Pátrá po něm i Interpol. - čtěte Kauza pohřešovaný Moťovský: Francouzi mají zřejmě stopu