Pohřebák u Krause: Mít nádhernou rakev, to je radost umřít

Ivan Genov vlastní dokonce původní katalog z 19. století, s kterým se u Krause pochlubí. Výroba kovových rakví pochází z pražských Vinohrad a je jedinečná. Genov se o raznicích na jejich výrobu dozvěděl náhodou díky mistrovi z Litoměřic.

Majitel pohřebního ústavu Ivan Genov a Jan Kraus si povídají o rakvích

"To byl klempířský mistr, který je vyráběl za první republiky. Jeho táta byl velice prozíravý, a když přišla rudá pakáž zabírat, tak řekl: Rudo, tohle musíme uklidit. Stroje jim sebrali, ale ty štancny a odlévací formy, ty oni měli schovaný," prozradil Genov.

Po převratu se potkal s cesťákem s rakvemi, který mu o kovovkách řekl. Genovi to přišlo vhod, protože má rád staré věci, navíc je právě sháněl. Dřív se vozily z Moravy, ale podle majitele pohřebního ústavu to nebylo až tak hvězdný, o jejich kvalitě by se totiž dalo dlouho diskutovat.

"No, rezlejzaly se ve spojích, ale to je jedno," řekl.

"Pardon, před obřadem, nebo až po obřadu?" zeptal se překvapený a trochu vyděšený Jan Kraus.

Michal Malátný, Lenka Holas Kořínková a Ivan Genov u Jana Krause

Kromě svérázného majitele pohřebního ústavu přijde do Show Jana Krause zpěvák skupiny Chinaski Michal Malátný a bývalá herečka Lenka Holas Kořínková.