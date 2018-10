Pohnuté osudy: Hrdinka z Wimbledonu Novotná vedla tajný boj s rakovinou

Když tenistka v listopadu roku 2017 nemoci ve věku pouhých 49 let podlehla, byla to šokující zpráva. Pro Janu Novotnou to přitom nebyl první střet s rakovinou. Když touto chorobou onemocněla její kamarádka, taktéž slavná tenistka Martina Navrátilová, Novotná neváhala a prakticky se stala její pečovatelkou. I o tom vypráví pořad Pohnuté osudy, který připravil portál iDNES KINO.