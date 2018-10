Pohnuté osudy: Dana Medřická zažila lásku i bolest, přišla o dítě

11:02 , aktualizováno 11:02

Letos je to pětatřicet let od úmrtí herečky Dany Medřické. Patřila k jedněm z mála, kteří se o svém životě rozhodli už v dětství. Od šesti let chtěla být herečkou a za tím také šla. Všechny své role brala vážně a zodpovědně, a to jak na jevišti, tak v osobním životě. Zapomínala jen sama na sebe.