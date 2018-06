Pohlreich vzal útokem školní jídelnu, sprosťárny si odpustil

"Ramsey je větší řízek než Pohlreich," řekla ředitelka základní školy Maja Bihelerová v narážce na prostořekost drsného kuchaře z obdobné britské show. Skutečně Zdeněk Pohlreich během své návštěvy školní jídelny nepoužil ani jedno sprosté slovo. "Já jsem v podstatě slušňák. Ale na tenhle díl se pak nikdo nebude dívat," prohlásil se smíchem Pohlreich, když se divily i kuchařky, že na ně nekřičí.

"Není sprostý a ani mi nepřipadá, že by mu to šlo na jazyk. Třeba ví, že bychom mu to vrátily," řekla vedoucí školní jídelny Ivana Lišková, která mohla mít z první návštěvy postrachu všech hospod radost, protože její kuchyň pochválil. "Místní babinec má mezi sebou cosi, takže jsme měli takové chladné přijetí, ale mně je tady příjemně. Mají tu hodně čisto a jsou tu lidé na svém místě," zhodnotil Zdeněk Pohlreich perfektní stav kuchyně a jejích sedmi kuchařek poté, co ochutnal z nabídky dvou jídel a polévky.

Na práci v jídelně hledí s úctou, protože uvařit za 26,- Kč, jak musí místní zaměstnankyně, je pro slavného šéfkuchaře pořádný oříšek. Sám tento úkol dostal od paní ředitelky, která by si přála, aby naučil školní kuchařky nějaký dobrý salát. "Věděl, že se do toho musí vejít a lehce se držel za hlavu," řekla s úsměvem kuchařka Alena Olmrová, která ví, jak je těžké připravit denně pro stovky dětí dobré jídlo za tak malou sumu.

Zdeněk Pohlreich to ale nevzdává a hodlá nejprve vařit a pak se teprve starat kolik to bude stát.

"Nemůžu se zbavit myšlenky, že by lidé měli dát víc peněz za lepší jídlo. Chci, aby děti byly schopné dobré jídlo poznat. I z trochu sobeckého hlediska. Někdo musí vychovat generaci klientů našich restaurací," řekl Pohlreich, který se do školní jídelny chystá i se dvěma dalšími kuchaři z hotelu Imperial, aby dětem dopřáli gastronomický zážitek.

Čichl k tácu a byl spokojen "Pamatuji si ty tácy z umakartu, co smrděly na sto honů," zavzpomínal šéfkuchař na svá školní léta a byl rád, že se úroveň stravování od té doby zlepšila. V této školní jídelně chválil Zdeněk Pohlreich profesionalitu kuchařek, vybavenost a perfektní stav kuchyně. "Mám z toho radost, protože nechceme zkreslovat pohled na jídelny jako takové," řekla na jeho hodnocení vedoucí Ivana Lišková.

"Mě se ta věc týká. Jsem rodič. Můj kluk má nesrovnatelně lepší přístup ke kvalitnímu jídlu než jeho spolužáci. Ale ve školní jídelně se taky stravuje a nestěžuje si. Je zmlsaný, ale má zdravý apetit," prozradil známý kuchař na svého jedenáctiletého syna Honzu.

Zbyněk Pohlreich se zúčastnil i školního kurzu vaření, který probíhá v angličtině.

Snem Zdeňka Pohlreicha je, aby ve školních jídelnách vařili lidé na dobré restaurační úrovni a obdivuje počin jiného slavného kuchaře, který se snaží změnit britské školní stravování. "Aktivitu Jamieho Olivera považuji za převratnou. Mohl by sedět doma a počítat peníze, ale on se snaží udělat něco dobrého. Profesionální kuchaři v Čechách mají morální povinnost udělat to samé," uzavřel Zdeněk Pohlreich, který se dětem podepisoval na stravenky a lomil oči v sloup, když svorně volaly, že jejich nejoblíbenějším jídlem je smažák.