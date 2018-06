VIDEO: Ukradl jsem babičce řetízek, přiznal učeň Pohlreichovi

„Musím odejít pryč. Mám nějaký problém,“ řekl Pohlreichovi kuchařský učeň, když se chtěl vzdálit ze školy.

Nejdřív nechtěl říct, o co jde, ale na šéfovo naléhání přiznal: „Vzal jsem něco babičce. Řetízek.“

Řetízek měl prodat a za obnos, jehož velikost si nepamatuje, si prý chtěl koupit sešity do školy. Babička ho ale udala na policii, takže se musel z natáčení vzdálit k výslechu.

Nakonec ale učeň celé přiznání popřel a tvrdil, že Pohlreichovi zpočátku lhal.

“Dopadlo to tak, že jsem to omylem dal do jiného hrníčku,“ vysvětlil učeň celou kauzu a sám se do své historky pořádně zamotal.

Kuriózní setkání s prolhaným učněm však nebylo jediným nepříjemným zjištěním slavného šéfkuchaře na kuchařské škole. Našel tam zastaralý systém výuky a učně, kteří nepoznají maso a neumí ho krájet (více čtěte zde).