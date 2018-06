Pohlreich se přiznal k nevěře a šokuje: Zvažuju konec kariéry

"Upřímně řečeno v tuto chvíli docela vážně zvažuju, že svou mediální kariéru ukončím. Tato cena je hodně vysoká. Nemám rád pocit, že mě někdo šmíruje a že si někdo myslí, že jsem veřejný majetek. Není mi to po chuti. Jde mi o lidi, kteří jsou v tom nevinně, nechci, aby trpěli. Co si navařím, umím si sám vyžrat," říká.

"Před rokem by bylo moje soukromí každému fuk, nejsem zodpovědný žádné čtenářské veřejnosti, ale sám sobě. Je mi to nepříjemné skrz na skrz," doplňuje Pohlreich.

Pohlreichovou novou známostí je podle informací deníku Aha! hráčka softballu, s níž byl v sobotu přistižen i fotoreportéry Blesku.

"Je to soukromá věc, a hodně nepříjemná a nerad bych to řešil přes média," opakuje televizní šéfkuchař, který věří, že veškeré majetkové i morální vypořádání s manželkou proběhne v klidu. Kromě domu v Třebotově je ve hře i jedenáctiletý syn Jan.

"Myslím si, že touha po skandálu se nekoná, jsem přesvědčený, že se domluvíme jako rozumní lidé. I když jsem to já, kdo to zavinil. Chtěl jsem žít s někým jiným, to je celé. Nelituju toho, jsem dospělý člověk a budu se jako dospělý chovat. Se synem je to zatím celkem dobrý, ale chce to čas," dodal Zdeněk Pohlreich.

Pořad Ano, šéfe! běží na Primě od loňského roku, nyní diváci sledují třetí řadu, v tuto chvíli poslední natočenou, ke které se Pohlreich smluvně zavázal.

