Pohled odjinud

Ve Francii se v osmdesátých letech pokoušely úřady skoncovat s paneláky. Několik věžáků z padesátých a šedesátých let bylo odstřeleno, jejich obyvatelé přestěhováni. Ti lidé však při pohledu na panelové trosky plakali. "Plakali, protože to byla jejich minulost, která se ocitla zároveň spanely v sutinách. Jejich současné bydlení je lepší, ale nic jim nemůže nahradit okamžiky, které prožili v tom - byť nehezkém - domě," napsal do své doktorandské práce Laurent Bazac Billaud. Francouzský etnolog v ní vyvrací leckterý mýtus o panelácích. Nesouhlasí s tím, že sídliště jsou nekulturním prostředím, které není schopno vyvolat v lidech pocit sounáležitosti. Naopak tvrdí, že i k těmto místům si dovedeme vytvořit vřelý vztah a tak jim vtisknout historii. Své závěry opírá přitom nejen o zkušenosti z Francie, ale především o průzkum, který v polovině devadesátých let provedl na pražském Jihozápadním městě. Až do svého příjezdu do Čech znal Bazac-Billaud paneláky jen jako formu sociálního bydlení. Původně byly ve Francii určeny pro začínající manželské páry, v sedmdesátých letech se pak změnily de facto na ghetta sociálně slabých vrstev a přistěhovalců. S důsledky tohoto vývoje - kriminalitou a nezaměstnaností - dnes svádějí marný boj radnice snad všech velkých měst. V Praze však mladého etnologa čekalo překvapení. V panelovém domě, kde si pronajal byt, potkával vědce, podnikatele, učitele, matky v domácnosti... Toto, pro něho zcela unikátní společenství, ho inspirovalo natolik, že se se sousedy spřátelil, napsal o nich práci a natočil dokumentární film. Vyznívá laskavě, ani stopy po deziluzi: "Nemám rád, když se v českých novinách píše o panelácích jako hnusných králíkárnách. Urbanisticky to samozřejmě není žádný zázrak, ale proč to lidem stále předhazovat a frustrovat je? Když jim paneláky nezošklivíte, máte možná šanci se ubránit ghettům."