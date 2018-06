Pohádka o autorce pohádek

Píše pohádky a sama je hrdinkou vpravdě pohádkového příběhu. Ještě před několika málo lety byla dnes čtyřiatřicetiletá blondýnka Joanne K. Rowlingová anonymní a toho času nezaměstnanou učitelkou francouzštiny ve skotském Edinburghu. A navíc, jak sama říká, svobodnou matkou bez koruny, která chodila do edinburských kaváren pomalu srkat levný čaj, aby doma ušetřila na účtech za topení. K ukrácení chvíle začala při čaji sepisovat příběh jedenáctiletého sirotka Harryho Pottera, který se jednoho dne dozvídá, že jeho rodiče byli velcí čarodějové, a sám odchází studovat čáry a kouzla na čarodějnickou školu do Bradavic. První kniha Harryho dobrodružství s názvem Harry Potter a Kámen mudrců (právě z té přetiskujeme ukázku) vyšla v roce 1997 v londýnském nakladetelství Bloomsbury. A vše, co následovalo, již vlastně vstoupilo do literárních a nakladatelských legend. Na druhé pokračování osudů malého čaroděje (Harry Potter a tajemná komnata) byly britské děti náležitě natěšeny a v polovině loňského roku, kdy vyšel v Londýně třetí díl (Harry Potter a vězeň z Askabanu), se "potteromanie" přelila i za oceán do Spojených států. Po obou březích Atlantiku se knihy J. K. Rowlingové staly nejprodávanějšími tituly roku 1999 a celosvětově se jich zatím prodalo na třicet milionů výtisků. Režisér Steven Spielberg se nechal slyšet, že by chtěl osudy Harryho Pottera zfilmovat, a sama autorka za ně získala prestižní literární ocenění Whitbreadovu cenu a dále byla vyhlášena Autorkou roku 1999. Proč vlastně? Kritici zatím sami spíše jen s 'otevřenými ústy' sledují, co se děje, než by vysvětlovali, v čem je kouzlo Rowlingové. Zdejší čtenáři to budou moci zkoumat sami - na konci února vychází v nakladatelství Albatros v překladu Vladimíra Medka Harry Potter a Kámen mudrců.