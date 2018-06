Podzimní vazba květin č.1

Zaprvé je třeba si uvědomit, že i když čas hlavního sběru a sušení květin je za námi, nic ještě není ztraceno. A za druhé, že usušit jde téměř všechno, jenom vědět jak nato.

Listy je třeba sbírat ihned jak se zabarví, později usychají a z aranžmá nic není. Můžeme je buď jednotlivě lisovat, nebo celé větvičky dát do malého množství vody kterou necháme odpařit. Lisování je trošku náročnější na čas, pokud se ale podaří dají se z lisovaných listů vytvořit nádherné obrazy, ať už pod sklo u stolu, nebo přímo do rámu obrazu.

Lisování:

potřebujeme: listy k lisování, savý papír, desku, noviny nebo nějakou podobnou výplň.

Listy opatrně rozložíme mezi 2 savé papíry. Vložíme je doprostřed novin či jiného podobného materiálu a zatížíme deskou, na kterou můžeme navršit např. knihy. Takže celý "sendvič" bude vypadat takto: dole pevná podložka nebo deska, na ní vrstva novin, pak savý papír, noviny (pokud lisujeme víc vrstev tak opět savý papír s přírodninou a noviny) a deska se závažím. Celé lisování trvá přibližně týden až 10 dní podle vlhkosti materiálu a teploty v místnosti.

Dalším způsobem je sušení v závěsu, kdy stonek květiny ( např. jiřiny, zlatobýlu, mochyně) se zavěsí hlavou dolů a nechá uschnout. Při aranžmá se použije až suchý. Hortenzie, oblíbená květina našich babiček, snesou sušení hlavou vzhůru ve váze s malým množstvím vody. Velmi oblíbené v kyticích jsou různé traviny a rákos. Ty je nejlepší sbírat v době rozkvětu. Sušení je bez problémů, ať už ve váze, nebo ve vodorovné poloze. Jedině snad nás trošku může potrápit orobinec , který rád praská, předejít tomu však můžeme přestříkáním bezbarvým lakem ještě před dosušením.



Velmi oblíbenými se staly snopy z obilovin a travin.

Jak na to aby snop pěkně stál?

Vezmeme bohatý svazektravin nebo obilí a vytvoříme základ snopu. Pak přidáváme po obvodu jednotlivé vrstvy a tak, že každou přivazujeme motouzem ke snopu. Poslední vrstvu položíme po obvodu tak, aby vykreslila spirálovitý tvar snopu. Pečlivě ji ve středu přivážeme. Stébla opatrně přistřihneme, aby se vytvořila kruhová základna. Z lýkového provazu spleteme cop který nakonec překryje motouz.

Barvy podzimu nás provázejí na každém kroku.Sušené květy nabízejí nepřeberný výběr tvarů a barev k aranžmá. Tyto listy eukalyptu a akácijí můžeme nalézt v parcích či botanických zahradách. Většinou si sami "řeknou" o tvar a umístění ve sklenici. Podzimní kombinace nazlátlých listů ozvláštní nejeden kout. Stébla orobince, jako děti jsme jim říkali doutníky, mají nehezkou vlastnost. Při sušení rády praskají. Je proto třeba je přestříkat bezbarvýn lakem. Ve váze se je málo kdy podaří takto rozprostřít bez použití aranžovací pěny na dno. Postup vázaní snopu je podle obrázku veelmi snadný. Musíme ale dát pozor při přistřižení kruhové základny, aby se nám snop "nekácel". Na začištění je nejlepší cop ulepletený z lýka nebo vláken rafie. Snopy trav a obilí se stávají čím dál tím oblíbenějšími. Nic nám nebrání si jej uvázat dle vlastních představ přesně na míru.