Podzim září červenou

Červené šaty ze strečového úpletu od Mirky Talavaškové doplňují efektní červené doplňky včetně společenských lodiček. Skotský tartan lze skvěle doplnit černou, proto se jej nemusí bát ani ženy, které nosí větší kofekční velikosti.

Z hlediska klasického oblečení je ovšem červená trochu problematická. Muži ji mají mimo sportovní oblečení "povolenou" prakticky jen na vázanky, ženy se k ní obracejí v okamžiku, když chtějí upoutat pozornost. Přesto ani u nich se v takzvaném profesionálním šatníku nedoporučuje na celé oblečení. Tady bývá červená vhodná spíše na saka, halenky či drobné doplňky než na celý kostým. Ale lidé nejsou jen v zaměstnání, chtějí se také pobavit - a proč si potom nedopřát výrazné červené šaty z lesklého strečového saténu? Samozřejmě jen je-li žena štíhlá a má-li pěknou postavu, protože vše lesklé přitahuje pozornost. Ženy, které mají poněkud širší boky, mohou zvolit červenou v jiné podobě, třeba jako tradiční skotský tartan. Zářivě červené sako pak mohou bez problémů mohou doplnit černou sukní i ženy s velikostí XXL.Něco červeného do šatníku by si do šedivého podzimu měl pro dobrou náladu pořídit snad každý. Svému okolí tak jasně řeknete: věřím si, mám chuť riskovat, nedám se.Ale červená nekončí jen na šatech. Vedle módních návrhářů po ní sahají také vizážisté, aby ji použili na rty, nehty, oči a dokonce i na řasy."Nebojte se červené řasenky, zjemní vaše rysy a vytáhne barvu vašich očí," tvrdí vizážistka Lily Tichá z firmy Beauty World. "Pokud ji použijete pouze na konečky řas, prohloubí váš pohled." U červených očních stínů pak platí jedno pravidlo - střídat se mají matné, duhové a lesklé textury. Matná zjemní tvar, duhová vytvoří hluboký a rozzářený pohled a lesklá, jež se nanáší jen pomocí prstů, pak dodá očím třpyt.Červená prostě přitahuje a svádí. Do rudých flakonů, které lákají jako had vybízející ke hříchu, "oblékají" dokonce i parfémáři své poslední vůně.