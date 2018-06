Podzim? Délky ke kolenům a vysoké podpatky

Modely pro podzim a zimu 2001. Modely pro podzim a zimu 2001/02. Modely pro podzim a zimu 2001/02 Modely pro podzim a zimu 2001/02 Modely pro podzim a zimu 2001/02 Modely pro podzim a zimu 2001/02 Modely pro podzim a zimu 2001/02 Modely pro podzim a zimu 2001/02 Modely pro podzim a zimu 2001/02 Modely pro podzim a zimu 2001/02 Modely pro podzim a zimu 2001/02 Modely pro podzim a zimu 2001/02 Modely pro podzim a zimu 2001/02 Modely pro podzim a zimu 2001/02

Téměř s ročním předstihem přicházejí i konfekční firmy. Aby si vybrali nikoliv zákazníci, ale nákupčí. A jak se říkávalo ve staré dobré Anglii God save the Queen - neboli Bůh ochraňuj královnu, pokud se nestrefí do vkusu ostatních. Protože móda, to nejsou jen nápady extravagantních návrhářů, ale hlavně velmi úspěšný byznys, před nímž se třeba ve Francii musí sklonit i největší automobilky či jiné průmyslové podniky. Totéž platí o milánských molech či největším světovém módním veletrhu, IGEDO Düsseldorf.Kdyby šlo o míchaný drink, pak by recept mohl znít asi takto: vezměte elegantní dvacátá léta, přidejte osmdesátá poznamenaná módou yuppies (yuppie = young urban professional neboli mladý městský odborník), doplňte anglickou klasikou s tvídem a desénem rybí kostry, ochuťte op-artem, opranými džínami ze skříně Jamese Deana, punkem, kovbojskými klobouky z Divokého západu, metalizovanými efekty a hightech materiály. Na ozdobu přidejte něco ručních výšivek, perel, štrasů a kožešin.Že to není jeden styl, ale esperanto? Však se také o módním esperantu hovoří: pro letošní podzim a zimu vedle sebe stojí surrealistický svět stejně jako nově interpretovaná elegance se smyslem pro tradici a klasiku. V překladu do běžného slovníku to znamená, že se nosí téměř všechno. Ovšem s tím, že do popředí se přece jen dostává elegantní oblečení, na němž je vidět "a touch of class" neboli dotyk jedinečnosti ovlivněný francouzskou krejčovinou.Nejlépe na tom ovšem budou letos vysoké štíhlé ženy, kterým sluší jak úzké kabáty ve femininní délce ke kolenům doplněné kožešinovými límci, tak i sukně v "áčkové" siluetě či zimní pumpky nebo kalhoty v sedmiosminové délce, skládané sukně či poničené džíny (destroyed) s odřenými švy, otřepenými lemy a ležérně zalátanými dírkami. Dopřát si mohou i něco punku s černou kůží, umělými hmotami a graffiti. Tak si dovolil obléci svou modelku na molo dokonce i vyhlášený modelový dům Christian Dior.Na začátek patří jedna pro mnoho žen nepříjemná zpráva. Připravte se na vysoké podpatky, a to bez hledu na to, zda jde o společenskou obuv nebo vysoké holínky. Světoví tvůrci asi příliš nechodí po městské dlažbě, ale budiž. Má to jednu výhodu - na tenkých a vysokých podpatcích nelze dělat nic jiného než srovnat postavu, zatáhnout bříško a vypnout prsa.K takovým vzrušujícím botám ovšem patří i stejně vzrušující punčochy. Proto se tak často objevují vzorované či síťované typy, které ukazují kůži víc než kdykoliv předtím. Prý oděv opepří, aby měl ten pravý říz.Sukně střižené do áčka mají délku těsně pod kolena, kalhoty bývají elegantní, pokud možno co nejdelší, s chladnými androgynními nitkovými proužky, nechybějí vysoké rozparky u zvonových typů či lampasy u smokingových černých kalhot. Ke kozačkám patří sedmiosminové kalhoty, bermudy či pumpky, jež slaví svůj módní návrat, a to nejen na alpských loukách.Ať se rozhodnete pro jakékoliv kalhoty, počítejte s tím, že mají zdůraznit štíhlou postavu. Hitem sezony by měly být halenky ve štíhlé siluetě, které se nechaly inspirovat u pánských košil. V zimě je lze doplnit vázačkami nebo drobnými šátky.Bez bílé halenky s delším špičatým límcem a vyššími manžetami se zapínáním na knoflíčky by pak dámský šatník nebyl úplný - tak to alespoň tvrdí obchodníci. Pro ženy pohybující se v oblasti byznysu jsou podle nich nezbytné úzké "futrálové" šaty ke kolenům, jejichž slávu mají na svědomí už Audrey Hepburnová a Jackie Onassisová.A protože bez kabátu se člověk v zimě neobejde, neměl by v šatníku chybět redingot. Je ideální pro novou, femininní sukňovou módu. Jen ten pásek! Zdůrazňuje vysokou, štíhlou postavu. Takže pokud něco chybí, zbývá jediné - nechat plášť rozepnutý nebo se spokojit s dragounem, páskem, který zdobí pouze záda.Po šedivých letech se i do podzimního a zimního šatníku vrátily barvy. A výrazně. Prosadila se smetanová, béžová, karamelová, oříšková, čokoládová a barva velbloudí srsti i ecru. Chybět nemůže černá a bílá, široká škála modrých barev až po tyrkysovou a samozřejmě oranžová, červená, zlatá, platinová a záplava vínových barev až po ostře růžovou.U žakárů a tisků převládají geometrické vzory, proti nimž stojí květinové vzory růží a clematis z 20. let. Kohoutí stopa, rybí kostra - tyto desény opět slaví úspěch, už díky inspiraci anglickým a pánským šatníkem. A ačkoliv se tomu ani nechce občas věřit, stále jsou módní vzory leopardí, tygří či zebří kůže a reptilie.Většinou jde jen o tisky na strečových kvalitách, takže ochránci zvířat mohou zůstat zcela v klidu. A komu se zdají obepínající kalhoty v tomto provedení příliš odvážné, může si dopřát jen "zvířecí" pásek či kabelku.