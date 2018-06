Podzim a zima Kláry Nademlýnské

Kláru Nademlýnskou inspirují 70. léta, jednoduchost a střízlivost ve střizích i materiálech, avšak povýšená důmyslnými detaily a kvalitou materiálů i zpracování. Dokáže kombinovat styly i materiály - jako je denim, vlna, bavlněné plátno s tapetovým vzorem, samet, manžestr, krepový úplet a lurex - výhradně od předních francouzských a italských výrobců.



Podle ní patří podzim a zima bluzonům, halenkám do stojáčku, sukním pod kolena, kalhotům se sníženým pasem, střiženým do sedla nebo pak vestičky. Nechybí pochopitelně ani šaty a kostýmy. V barvách si Nademlýnská představuje podzim a zimu v potemnělou, nejlépe rovnou černou, noční modrou, případně šedavou s kostkou či tapetovým tiskem.



Temné barvy zimy nezapomíná doplnit kontrastní starorůžovou, sytě červenou a světle pískovou. Vedle modelů ke každodenní příležitosti zařadila do své kolekce i elegantní šaty, sukně a kalhoty do společnosti.

Neméně pozoruhodné jsou také ručně pletené šály a čepice.