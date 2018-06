Podvodný makléř lituje svého činu

Leeson složitými finančními operacemi způsobil ztráty ve výši 1,5 miliardy dolarů, což banku Barings pohřbilo. Na spekulace, které prováděl jako zástupce banky v Singapuru, dnes není vůbec hrdý a chce za vším udělat tečku."Odpykal jsem si svůj trest a chci znovu budovat život," prohlásil Leeson.

Dvaatřicetiletého obchodníka s cennými papíry nyní čeká velmi nejistá budoucnost. Během pobytu ve vězení se s ním rozvedla manželka Lisa, která se znovu provdala - shodou okolností také za obchodníka ze City, s nímž nyní čeká dítě.

Leeson trpí rakovinou tlustého střeva a po návratu do Británie bude muset pokračovat v léčbě chemoterapií. Jeho právník oznámil, že existuje třicetiprocentní nebezpečí, že by mohl do čtyř let zemřít. Vážně nemocen je také Leesonův otec.

Provinilec opustil brány vězení a je na svobodě, domů se však vrací ve finančních poutech. Nejvyšší soud v Londýně zmrazil jeho aktiva a kvůli dluhům, které nashromáždil, nesmí utratit měsíčně víc než 5 tisíc liber. Značnou část této sumy bude muset vydat na lékařské ošetření a úhradu škod. Likvidátory musí vždy dva dny předem informovat o tom, kolik peněz hodlá utratit a za co.

Leesonův právník označil za směšné spekulace, že jeho klient má na tajných kontech milióny liber. Odmítl potvrdit podezření, že za 100 tisíc liber prodal svůj příběh listu Daily Mail nebo že se obohatil na filmu Podvodný makléř, který je založen na jeho životopisné knize a který právě přišel do kin. Částku 700 tisíc dolarů za tuto knihu údajně spolkl Leesonův obrovský dluh za soudní výdaje.

Vyšetřovatelé nadále prověřují tvrzení, podle něhož se Leeson krátce po nástupu do vězení chlubil, že má bokem dva milióny liber.